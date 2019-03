Media temporada con Francisco en el banquillo azulgrana

Con la visita al Getafe del sábado pasado, ya son 19 las jornadas en las que Francisco Rodríguez se ha sentado en el banquillo de la SD Huesca, o, lo que es lo mismo, media competición de Liga. A pesar de que durante todo este tiempo no ha conseguido sacar a su equipo del farolillo rojo y de que los resultados han tardado en llegar, en un caso extraño atendiendo a lo usos habituales en el mundo del fútbol, poco dado a la paciencia, el técnico andaluz ha logrado ganarse la confianza tanto del vestuario como de la directiva y la grada hasta el punto de que encima de la mesa tiene una oferta de renovación que no descarta aceptar.

NOTICIAS RELACIONADAS Las tarjetas amarillas, otro dolor de cabeza para la SD Huesca

Su balance en este tiempo ha sido de 17 puntos sumados repartidos en cuatro victorias, cinco empates y diez derrotas, con veinte goles anotados y 26 encajados. Francisco, un hombre ya acostumbrado a lo largo de su carrera a atravesar por largos periodos de sequía en lo que a marcadores favorables se refiere, tardó diez jornadas en conquistar su primera victoria, fue contra el Betis el 5 de enero y ha sido en el último tramo cuando han llegado los mejores resultados con once puntos sobre 18 posibles conquistados antes de caer en el Coliseum Alfonso Pérez en su último compromiso hasta la fecha.

Cuando tomó las riendas de los azulgranas en sustitución de Leo Franco se encontró con un bloque situado a solo tres puntos de la salvación, pero que daba alarmantes muestras de no ser capaz de competir de tú a tú con el resto de rivales de la categoría. Había vencido en su debut en Primera al Eibar (1-2) y empatado a continuación con el Athletic (2-2), pero desde entonces tan solo se había festejado un empate más, con el Girona. Así, la primera tarea del andaluz fue rearmar a un equipo al que no se ha cansado de darle vueltas hasta dar con la que parece que es la fórmula para pelear por la permanencia.

En su presentación con el Espanyol (0-2) respetó el 4-4-2 de su antecesor. Luego cambió a un 5-4-1 buscando más consistencia defensiva, de ahí se evolucionó a un 4-1-4-1 y finalmente se ha optado por un 5-3-2. En total, en la Liga ha empleado 28 jugadores, incluidos tres porteros en un baile de nombre en el que no le ha temblado la mano a la hora de poner y quitar. Santamaría, que arrancó como tercer cancerbero, es ahora el indiscutible titular, mientras que Cucho Hernández ha pasado de ser el delantero de referencia a comenzar los partidos en el banquillo, por poner dos ejemplos.

Más allá de eso, a Francisco se le valora también por el importante trabajo psicológico que ha realizado dentro una plantilla que no se ha dejado llevar aún cuando las cosas parecían más difíciles y cuando la suerte no sonreía en desenlaces crueles como el 1-1 con el Getafe de la ida o el 2-1 en Mestalla frente al Valencia. De hecho, a partir del momento en el que la continuidad en la élite se vio más lejos, concretamente a once puntos tras el 0-0 con la Real Sociedad en la jornada 21, fue cuando el Huesca ha dado su mejor versión recortando la distancia hasta solo tres puntos. Ahora, es de cuatro.

NOTICIAS RELACIONADAS Mantovani, en el punto de mira azulgrana

El preparador también ha tenido que hacer frente a una reestructuración de la plantilla. En el mercado de invierno se fueron Sastre, Semedo, Gürler, Longo, Werner y Brezancic, y llegaron Herrera, Gallego, Galán, Juanpi y Diéguez. Posteriormente también se incorporó el portero Javi Varas y ahora se busca un central. Tampoco se ha librado de lesiones importantes. Ya se encontró con la de Luisinho y después, entre otras, se han producido las de Melero e Insua.