Javi Varas: "Vengo para ayudar a lograr la permanencia"

El andaluz ha explicado que pese a la inactividad, pues abandonó el Granada en septiembre, se encuentra “bien físicamente” y ha estado trabajando codo con codo con un entrenador personal durante todo este tiempo. “Salieron opciones en el mercado invernal y en los últimos días cuando Axel Werner podía salir tuvimos algún contacto y no lo pensé mucho. Fue rápido y no podía decir que no”, ha asegurado. Hereda el dorsal 1 del argentino.

Javi Varas ha completado de momento dos sesiones de trabajo y está disponible, si así lo estima oportuno el técnico Francisco Rodríguez, para entrar en la convocatoria para enfrentarse al Espanyol pese a que le falta “algo de ritmo”. “Vengo centrado a lo que tengo que hacer en un corto periodo y no hay tiempo para adaptarme”, ha añadido. El exportero de clubes como Sevilla, Celta de Vigo, Valladolid o Las Palmas nunca se había enfrentado a un periodo de inactividad tan acusado y ha confesado que atravesó “momentos de duda, de si van a apostar por ti”.

“Es mucho tiempo sin vivir el día a día de un vestuario. Me ha servido para reflexionar y ver todo desde una perspectiva diferente. Me ha abierto la mente y veo las cosas con mucha ilusión. Vengo limpio de lo que pasó en verano”, ha explicado. En cuanto recibió la llamada del Huesca estudió al club y a sus nuevos compañeros para concluir lo que ha corroborado in situ: “Hay buen ambiente de trabajo pese a lo reciente del último encuentro. Veo ilusión por sacar la situación adelante. Es una situación bonita para los compañeros y la institución”.

Varas no entiende de roles y rechaza asumir como natural el de tercer portero de la plantilla tras Roberto Santamaría y Aleksandar Jovanovic. “El rol es trabajar en el día a día y sumar. Sé en la situación en que llego. Santamaría está muy bien y el fútbol cambia en un minuto, vengo a aportar a los compañeros con menos experiencia. Sé lo que es, yo me he salvado in extremis. Todo futbolista quiere sentirse bien e importante”.

Llega hasta final de temporada “con el objetivo de ayudar a conseguir el objetivo y de volver a sentirme futbolista. No me marco más plazos de ahí en adelante y después se verá. Vengo estos tres meses a sumar y sacar la situación adelante. Sería muy bonito conseguirlo, al nivel de club es parecido a ganar títulos. Ya habrá tiempo de pensar en el futuro”.