La SD Huesca, con renovadas esperanzas frente a la Real Sociedad

Si se atiende a sus últimas declaraciones, los jugadores y el cuerpo técnico lo han vuelto a hacer, están de nuevo de pie y dispuestos a sumar los tres puntos en su visita a la Real Sociedad de este domingo (18.30). Fe, ánimos, mensajes positivos, dejar que pase el tiempo, que dicen que todo lo cura, y centrarse en lo más inmediato, no le queda otra y a eso se agarra la SD Huesca para seguir hacia adelante confiando en que la salvación es posible. Así lo creen y así lo manifiestan. "Mientras las matemáticas lo permitan", apuntó Gallar el jueves.

Acudiendo a los símiles del boxeo, a los azulgranas les gusta verse como un duro púgil capaz de mantenerse de pie por muchos golpes que reciba. Sin embargo, este heroico relato ha comenzado a agrietarse tras los dos últimos partidos, justo después de que hubiese alcanzado su composición perfecta. Si contra el Betis se logró remontar para sumar una victoria balsámica en el primer encuentro del año (2-1), en las derrotas ante el Leganés (1-0) y el Atlético de Madrid (0-3) el equipo ha dado muestras de fatiga mental desmoronándose en la segunda parte de ambos duelos tras los primeros reveses.

Francisco Rodríguez, el técnico de los oscenses, consciente de ello, no quiere que se vuelva a repetir en Anoeta. No en vano, enfrente se va a encontrar con un contrincante de perfil ofensivo que les va a exigir en defensa. Sabe que el primer reto es dejar la portería de Santamaría a cero, algo que aún no ha ocurrido esta temporada ya fuese el portero el navarro, Werner o Jovanovic. Ahora bien, si esto no ocurre, necesita que los suyos no desaparezcan y lo sigan intentando para llegar al final con vida.