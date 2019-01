La SD Huesca pierde la chispa en la segunda parte

Sucedió en el final de la primera vuelta contra el Leganés y volvió a repetirse el sábado en el inicio de la segunda frente al Atlético de Madrid. Después del paso por los vestuarios, la SD Huesca sufrió un desplome en su rendimiento. Cuestionado sobre esta circunstancia tras el duelo con los rojiblancos, el técnico Francisco Rodríguez lo achacó a un aspecto mental, más que de estado de forma. "Durante las jornadas que llevo aquí, en las segundas partes habíamos sido un equipo que se había mostrado en campo contrario. Es cierto que en los últimos veinte minutos en Leganés no dimos la talla y con el Atlético tras el descanso no hemos estado acertados. Al final lo psicológico también afecta a un conjunto que es colista y al que los goles en contra le han hecho daño", expuso el preparador almeriense.

La declaración resulta llamativa en cuanto que hasta el momento uno de los aspectos fuertes que había mostrado el sustituto de Leo Franco había sido el de imprimir en los jugadores templanza y hambre en su ánimo. Sin embargo, los reveses parecen haber acabado calando en el vestuario.

No en vano, a lo largo del curso el Huesca suma 751 minutos por detrás en el marcador de los 1.800 que lleva disputados en Liga, es decir el 41% de su estancia sobre el césped. El dato contrasta con el tiempo en el que ha disfrutado de un resultado positivo, solo 219 minutos, el 12,1%. De hecho, en trece de las veinte jornadas no ha logrado ponerse por delante en ningún momento y únicamente en tres no ha ido perdiendo en alguna fase del partido. Ocurrió en la victoria contra el Eibar por 1-2 y en los empates con el Getafe (1-1) y el Levante (2-2). El duelo en el que tuvo que aguantar más tiempo con un resultado adverso fue en la visita al Metropolitano, 74 minutos.