Enric Gallego, un debut prometedor con la SD Huesca

"Me habría gustado tener más ocasiones y más acierto de cara al gol, pero al menos he aportado lo que siempre digo que no me falta, que es trabajo y ayuda al equipo". Enric Gallego fue uno de los nombres propios de la tarde del sábado en El Alcoraz. El ex del Extremadura debutaba con la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca y pareció estar conforme con su actuación, aunque con el pero de no haber podido marcar, algo para lo que sabe que ha sido fichado. También su nuevo técnico Francisco Rodríguez se mostró satisfecho con su labor. "Es un delantero fantástico, que ha hecho su trabajo, no ha tenido ocasiones, pero en el resto de labores ha estado muy bien", valoró el almeriense tras la derrota por 0-3 conel Atlético de Madrid.