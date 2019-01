Francisco: "En la segunda mitad nos hemos sentido impotentes"

"Ha sido un palo". Francisco Rodríguez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca se mostró gráfico a la hora de valorar el encuentro realizado por su equipo frente al Atlético de Madrid. El resultado de 0-3 es el más duro en Liga sufrido por el preparador almeriense desde su llegada al banquillo de El Alcoraz y los calificativos que empleó para calificarlo fueron rotundos. "Nos hemos sentido impotentes en la segunda mitad", reconoció.

"Siempre he dicho que este equipo estaba cerca de ganar los partidos, pero esta vez no ha sido así. Nuestro rival ha sido superiores en toda la segunda parte y no hemos podido hacerle daño, era un oponente difícil", analizó.

"En el inicio del partido, durante los primeros 25 minutos hemos estado bien, nos han metido en nuestro campo, pero no estábamos sufriendo. Han sucedido las dos ocasiones que hemos tenido, el uno contra uno del Cucho y un palo", comenzó a resumir el duelo. "Pero cuando el Atlético de Madrid se ha puesto por delante ha sido dominador y en esas circunstancias es muy difícil hacerle daño", lamentó.