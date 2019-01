El Huesca se estrella con su falta de gol y el Atlético de Madrid

El gol continúa siendo un bien preciado y la solidez defensiva un deseo, más que una realidad. La Sociedad Deportiva Huesca tendrá que seguir intentándolo, no le queda otra, pero lo cierto es que la segunda vuelta comenzó con un jarro de agua fría. Caer ante el Atlético de Madrid entra dentro de lo esperable, la diferencia en todos los aspectos entre un conjunto y otro es sobre el papel notable, pero, a la luz de lo presenciado en El Alcoraz, el 0-3 con el concluyó el careo se antoja un castigo excesivo. No tanto por las tres dianas colchoneras, sino por el hecho de que los azulgrana no lograsen abrir su cuenta.