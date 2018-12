Francisco: "No vamos a dejar nada para el domingo, pero sí tenemos presente que lo que importa es el Real Madrid"

Con el partido del Real Madrid más que presente en sus pensamientos, pero consciente de que el choque contra el Athletic de este jueves (18.30) no se puede dejar de lado. Francisco observa la eliminatoria de vuelta de los dieciseisavos de final como una oportunidad para coger confianza de cara a los próximos compromisos ligueros, entre los que el más inmediato es la visita del conjunto de Solari a El Alcoraz el domingo. "No nos vamos a dejar nada para el domingo, pero sí tenemos presente que lo que importa es el domingo", anuncia el técnico andaluz.

Tras el 4-0 de la ida, no esconde que "la eliminatoria está complicada", pero, a pesar de ello, promete que sus jugadores "van a competir como lo estamos haciendo en la Liga y con la máxima ilusión". Para ello, aunque sin anunciar alineaciones, adelanta que alineará "un equipo competitivo". "Vamos a sacar al jugador que mejor preparado esté, no voy a diferenciar entre los que estaban participando más o menos", explica y añade que "va a ser un conjunto compacto, al que no lo va a pasar lo que nos pudo pasar en Bilbao".