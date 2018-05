Rubi anuncia su salida del Huesca

Joan Francesc Rubi, el técnico que brillantemente ha conducido al Huesca al Primera División, ha anunciado este viernes su salida del club aragonés. "Me voy muy satisfecho del trabajo que he realizado. Me he sentido muy querido, hemos hecho algo muy bonito", ha asegurado el técnico.

“El club me ha enseñado muchas cosas. Estoy muy agradecido a esta ciudad. Xavi, Jaume y Manel también me acompañarán”, ha agregado en referencia a sus ayudantes.

“Lo más bonito que he vivido es ver a la gente mayor emocionados por el ascenso. Ellos me han transmitido que han disfrutado. Estoy muy contento”, ha subrayado. Aunque todavía no es oficial ni lo ha confirmado en la rueda de prensa, Rubi apunta al banquillo del Espanyol.

