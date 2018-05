Rubi, un adiós “agradecido” del técnico que quiere ser campeón

Ha sido corta pero no ha podido resultar más esplendorosa la trayectoria de Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’ como entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Ni siquiera ha necesitado un año, con menos de una temporada completa le ha bastado para convertirse en un mito azulgrana. Porque el técnico ha sido capaz de guiar al equipo altoaragonés hasta Primera División y ahora, en pleno éxtasis tras consumarse hace cuatro días en Lugo, entona su despedida. En su caso un adiós emocionado, el que ha protagonizado este viernes en la sala de prensa del estadio de El Alcoraz , que acogerá este domingo el último partido de Rubi delante de la afición del Huesca, ese club que ha elevado a las alturas y al que ha dado las gracias “y nunca se sabe ni no será un hasta pronto”.

El de Vilassar de Mar ha hablado en primer lugar de lo que ha tenido lugar en las pasadas jornadas tras el 0-2 en el Anxo Carro. “Ha sido una experiencia extraordinaria. Vivimos unos días maravillosos que vamos a llevar siempre con nosotros. Desde la hermandad, la comunión, estar todos juntos… muy contento. Tras conseguir el ascenso cada día ha sido de mucha felicidad”, ha relatado.

Rápidamente, antes de que continuarán las preguntas, Rubi ha expresado lo que de verdad quería contar este viernes en Huesca: “Aprovecho el momento para anunciar que no vamos a estar aquí el año que viene con vosotros. Estoy contento por decirlo hoy ya que no podía hacer que la Sociedad Deportiva Huesca estuviera esperando; por otro lado me hacía mucha ilusión despedirme de la afición y de todo el mundo el domingo; la tercera parte es el agradecimiento tremendo para todos los que hemos formado la SD Huesca. Y a vosotros (prensa), a la afición, porque sin el apoyo de todos esto no habría sido posible”.

El asesor de prensa de Rubi se lo había comunicado antes a los dirigentes azulgranas, quienes ya sospechaban desde hace algún tiempo que iba a ser muy difícil retenerle. Este martes, en el balcón del Casino, sus palabras ya apuntaron en la dirección de su marcha. Eso sí, el técnico barcelonés no ha podido ser ajeno a todo lo sucedido estos días, “porque ves el cariño y el cariño llega. Me he sentido muy querido. El otro día lo pasé muy mal, ya que la decisión la he ido madurando durante la semana. Las cosas todavía no están cerradas”, ha comentado el técnico, al que vinculan con el RCD Espanyol.

No ha funcionado el ‘Rubi quédate’ que le entonaron miles de personas en la capital oscense. “Cuando te van apretando con el cariño se hace difícil tomar la decisión”, ha señalado Rubi. “Internamente me voy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho y pienso que la gente lo puede llegar a entender”, ha apostillado.

“Sé que aquí la gente me quiere y mi experiencia en el fútbol me dice que es mejor salir de los sitios así, con el cariño, que con una patada en el culo. En este caso nunca se sabe si será un hasta pronto”, ha dicho.

“Firmé por una temporada y soy una persona que siempre he respetado los contratos. A veces al revés no ha sido así. El salir habiendo conseguido algo muy bonito creo que es muy bueno. Sé que Siempre podré venir a Huesca tranquilamente, aunque sea de turismo a ver a la gente que me quiere. Y luego, hay otros motivos que, si se da con el tiempo, también podréis entender”, ha continuado Rubi, quien ha recordado que “el presidente del club es el gestor de mi carrera. Ellos lo han cocinado todo”, puntualizando que “no tengo ninguna duda que se ha hecho un esfuerzo para que continuáramos aquí. A la Sociedad Deportiva Huesca hay que disculparla al 100% porque el que toma la decisión es Rubi”. Ha señalado que la misma la ha tomado “esta semana”.

“Hemos demostrado que valientes somos, pero el club tiene gente en la propiedad y en la dirección deportiva para poner todos los medios para aguantar en la categoría. No tienen por qué escucharme a mí pero hay que ayudar mucho en los momentos difíciles, porque en Primera se multiplican por tres respecto a Segunda. Ahí hay que dar un paso adelante todos”, ha indicado también el entrenador que ha establecido al Huesca en Primera.

Del Alto Aragón “se va un mejor Rubi por la inquietud propia que tenemos nosotros por mejorar y porque este club me ha enseñado cosas. He aprendido muchas cosas de la gente que lo forma. He vivido una situación nueva, un ascenso a Primera”. Al igual que sus estrechos colaboradores en el cuerpo técnico, Jaume Torras, Xabi Gil y Manel Rodríguez, quienes cambiarán de rumbo junto al barcelonés. No eran los únicos integrantes este curso de la nómina de entrenadores. “Adrián y Adrián, un diez para ellos”, ha comentado sobre Adrián Sipán y Adrián Mallén, asistente y preparador de porteros respectivamente.

Rubi ha sentido mucha emoción en los últimos días, después de ascender este lunes en Lugo. Lo que más le ha llegado de todo lo experimentado ha sido “ver a la gente mayor en los balcones (el martes en el pasacalles por Huesca), que pueden decir que ya lo han visto. A los más jovencitos también pero es que ellos pueden vivir muchas más cosas todo el mundo”.

Ha destacado igual Rubi que “mi hijo ha estado más (en Huesca durante el año) y el trato que se la ha dado, tanto el cuerpo técnico como los padres… en los viajes se lo han quedado en su casa. Es tremendo. Seguramente mi hijo no está capacitado para agradecerlo tanto, pero ya lo transmito yo por él. Nos habéis tratado muy bien”.

El entrenador de mayor éxito en la historia del Huesca desea reencontrarse con el equipo oscense esta próxima temporada. “Espero, porque si no es que me ha salido el tiro muy por la culata”, ha declarado sonriente.

Fiel a su carácter competitivo y profesional, Rubi quiere una última conquista: el campeonato de liga. “No voy a continuar pero quiero luchar por ser campeón de liga. Es el reto que me queda”, ha explicado. De cara a los dos partidos que le quedan y en la búsqueda de ese título: “Hay una mezcla de cosas. Por un lado hay que hacer un reconocimiento a la gente que ha llevado el peso, pero también a los que no lo han tenido y se merece jugar algún partido. Aunque yo tengo que detectar que tengan ganas e ilusión por jugar, si la hay es más fácil recompensar a todo el mundo. Es lo que me gustaría, aunque no va a ser posible porque somos 21. No lo tengo decidido”.