Remiro, sobre el pelotazo: "Lo volvería a hacer si sirve para mantener la portería a cero"

Álex Remiro ha celebrado el ascenso de la SD Huesca como uno más, es decir, sobre el césped del Anxo Carro de Lugo. Sin embargo, no ha vivido precisamente una jornada plácida. El meta navarro ha sufrido un aparatoso pelotazo en el minuto 17 a tiro de Escriche. El impacto en su rostro ha evitado un gol casi seguro, pero ha propiciado la posterior entrada de los sanitarios del club oscense. En el minuto 26, Remiro ha tenido que abandonar el terreno de juego rumbo al hospital. Al final del choque, y con el aparatoso incidente atrás, ha regresado para festejar junto a sus compañeros el ascenso.

"Si ha servido para mantener la portería a cero, lo volvería a hacer -ha afirmado el guardameta sobre el pelotazo-. He pasado un rato bastante malo. No me acuerdo del calentamiento. Recuerdo la charla de Rubi de antes de empezar, el tiro de Gallar y una opción de Jair. Ya me pasó entrenando con el Athletic".

Respecto a la gran temporada realizada, del cual se ha erigido guardián, Remiro ha considerado que la va a recordar toda su vida: "He podido tener la confianza del míster. Vine para pensar que podía competir con cualquier portero"