Gallar: "Hemos hecho historia y toca celebrarlo hasta las tantas"

A la conclusión del partido, Álex Gallar ha hablado en los micrófonos de Gol Tv para explicar lo que siente tras este histórico triunfo de la SD Huesca. "Se lo dedico a mi familia y a toda la gente que nos sigue", ha señalado el extremo, ensalzando que el conjunto altoaragonés ha hecho "historia".

"La ciudad no se lo cree", ha proseguido el autor del primer tanto en Lugo, adelantando que "ahora lo que toca es celebrarlo hasta las tantas de la madrugada".

Sin llegar a ser titular indiscutible, Gallar ha sido un jugador fundamental en el ascenso del Huesca. En Lugo parecía que no iba a formar parte del once inicial, pero finalmente entró en detrimento de Chimy Ávila y no defraudó. A los cinco minutos encarriló la victoria que se consumó después con el segundo gol de Pulido.