El Huesca mantiene el ritmo del ascenso directo

Hasta los últimos instantes del tiempo añadido pudo romperse el empate a cero en el partido que protagonizaron este domingo en el estadio Ramón de Carranza el Cádiz y el Sporting de Gijón, pero finalmente ambos equipos se repartieron los puntos en juego. Muy atentos a lo que sucedía en el campo gaditano estaban en la SD Huesca, ya no solo porque ambos contrincantes compartían la condición de rivales directos de los azulgranas en la pelea por el ascenso, sino porque de no haber logrado puntuar el Sporting, los de Rubi hubieran podido regresar a los puestos de ascenso directo esta misma semana. Pero no fue así, ya que el conjunto asturiano sumó un punto que le permite mantener la segunda plaza, empatado con el Huesca.