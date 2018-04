Rubi: "El efecto de una victoria en Tenerife puede ser muy grande"

“Nos hemos sacado un peso de encima”, era la primera fase de la comparecencia de Rubi este jueves en la sala de prensa de El Alcoraz. Porque la victoria que el Huesca logró el pasado lunes contra el Barcelona B, y que ponía fin a una racha de ocho semanas sin perder, supuso un gran alivio para el vestuario azulgrana, pero el cuerpo técnico es consciente de que no sirve de nada si no se le da continuidad este sábado frente al Tenerife, para mantenerse a la estela de Sporting de Gijón y Rayo Vallecano, que ocupan ahora los puestos de ascenso directo. “Quedan siete jornadas y estamos a dos puntos, por lo que si no estamos en la pomada sería porque los otros ya han subido. Seguimos siendo el que tiene más posibilidades de pelearles, a día de hoy, y también dentro de una semana por la diferencia de puntos que tenemos con el cuarto. Por ello, nuestra obligación es intentarlo, y a corto plazo, eso pasa por ganar en Tenerife”, explicaba el técnico oscense.

Admitía Rubi que aunque la victoria contra el filial del Barça había devuelto la alegría a la plantilla y eso se había plasmado en los entrenamientos, el equipo todavía no está próximo al pico de forma que alcanzó en los meses de noviembre o diciembre. “Nos falta un punto más para recuperar el nivel, que no sé seguro si lo alcanzaremos, pero mi mentalidad es la de intentarlo, y ver que vamos para delante. Por lo menos, si no es para estar en ascenso directo, sí entre las seis primeras posiciones”, consideraba, pensando en la posible disputa de un ‘play off’ que de ganar en Tenerife quedaría muy cera. “Con 65 puntos a puntos a falta de 18 sería muy difícil que el Huesca no hiciera ‘play off’”, consideraba el entrenador, dando todavía más transcendencia a la jornada.

Además de en ese plano matemático al que hacía referencia el técnico, también sería muy valiosa en el aspecto anímico, “porque si la victoria contra el Barcelona B nos ha dado moral, hacerlo en Tenerife sería el doble”, se atrevía a valorar Rubi.