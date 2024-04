Maikel Mesa: los once del '11'... desde los once metros

Desde la pena máxima, a la alegría. Como ocurriera en El Alcoraz, hace una semana, el Real Zaragoza volvió a marcar este sábado de penalti para sacar un valiosísimo punto en Butarque, el campo de un Leganés que no fue superior a los de Víctor Fernández y tampoco mereció la victoria que parecía tener asegurada hasta el descuento.

Maikel Mesa fue nuevamente el autor del gol que acerca, al fin, la permanencia. Los once goles del ‘11’ llegaron desde los once… metros. Suena a trabalenguas, pero no. Es la realidad de un futbolista que, pese a llegar para otras funciones, ha terminado asumiendo el peso ofensivo del equipo. De un cañonero que esta tarde no eludió la responsabilidad de medirse a Diego Conde cuando el duelo agonizaba, para batirlo con la sangre fría que le caracteriza.

El canario cambió la dirección de su lanzamiento. En Huesca había golpeado con sutileza, a media altura y a la izquierda del portero. En Leganés giró la bota para colarla junto al palo derecho de un guardameta que estaba siendo un muro infranqueable.

Fue un alarde -otro- de personalidad de Maikel Mesa, pues poco antes había perdonado una clara ocasión en el único esférico mal rechazado por Conde a potente disparo del omnipresente Toni Moya.

Y es que el Real Zaragoza, a los puntos, estaba siendo superior a su rival. Había dispuesto de mejores ocasiones y, sin embargo, se veía con desventaja en el marcador gracias a una brillante acción de Miguel, que se anticipó a Lluís López en el área para recordarnos lo que es un ‘9’ diferencial.

Una decena de goles lleva al ariete pepinero. Los mismos que hasta este domingo sumaba el Mesa, probando el temporadón que está firmando el de Santa Cruz de Tenerife, el ‘pichichi’ por sorpresa de un Zaragoza que se ve más cerca de la salvación que nunca.

El empate de Butarque fue polémico. Por el momento en que fue señalado ese penalti, en el 97 de juego y tras la intervención del VAR, y también porque el colegiado del choque, Arcediano Monescillo, no había atendido anteriormente -justo antes del descanso- las protestas de los madrileños cuando Cissé cayó en el área tras contactar con Fran Gámez.

Esta vez fue el Zaragoza el que se benefició de la mediación del videoarbitraje, para finalizar un abril en el que, con los dos penaltis señalados de forma consecutiva en Huesca y Leganés, los blanquillos han dejado de ser el equipo al que menos penas máximas se le pitan.

A comienzos de mes, solo había lanzado una, la que el propio Mesa transformó en Lezama para empatar 1-1 ante el Amorebieta. Ahora ya son tres, y puede decirse que han valido puntos esenciales que prácticamente sellan la continuidad en la categoría de plata.