Víctor Fernández: "Va a ser duro hasta el final"

El partido contra el Leganés eleva el listón de la exigencia a un Zaragoza rearmado por la victoria en Huesca. Ahora, toca la visita a Butarque, donde nunca ha ganado, a un líder incontestable, áspero y rocoso, con los mejores números defensivos de la categoría. El equipo aragonés se enfrena a ellos en un punto de dudas, después de cuatro empates a cero, asunto que Víctor atribuye más a las circunstancias que a una dinámica realmente decreciente. “Todos los equipos pasan por momentos de dificultades a lo largo de una temporada, pero su dificultad es que no ganan, no que pierden. Suman todos los partidos. Es un equipo con una extraordinaria solvencia defensiva, que ha demostrado unas virtudes innegables. Ahora no encuentran el gol, pero siguen generando ocasiones. Podrían ser más efectivos, como todos, pero nadie le arranca ese distintivo de solidez. Y tienen la mejor columna vertebral de la categoría. Es un equipo muy bien organizado, que no se descompone nunca, y que siempre está en el partido con opciones de ganar. Además, es un equipo paciente, que espera a que te equivoques para darle el golpe”, analizó el técnico del Zaragoza este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

Conforme avanzan los partidos con Víctor Fernández al mando, el equipo va adquiriendo su identidad, distinguida por un fútbol vertical, contragolpeador, directo, con Azón, y ahora Liso, dando metros… Un fútbol de espacios y carreras. Víctor asegura estar satisfecho con esa evolución. “Cuando un entrenador llega en una situación tan complicada, con tanta exigencia, presión y registros negativos, lo más importante es adaptarte a las circunstancias y al tipo de futbolistas de la plantilla. Buscamos ser más eficaces, más prácticos y más efectivos, y en esa búsqueda encuentras jugadores que no se identifican con tu idea de ver el fútbol, pero tienes que adaptarte a lo que tienes. Por ejemplo, no es lo mismo jugar en ataque con Sergi Enrich o Bakis que hacerlo con Azón y Liso. Dicho esto, estoy satisfecho con la evolución del equipo, aunque frente al Leganés tendremos que mostrar más y mejores registros que en Huesca. Tendremos que ser más precisos y estar más concentrados. Habrá que hacer un partido más completo, porque el Leganés es un líder fiable. Hay que dar una respuesta superior a la que dimos en Huesca”, indicó.

Las bajas en defensa ante la sanción de Mouriño y la lesión de Lecoeuche abre nuevas oportunidades. Zedadka será el encargado del flanco izquierdo de la defensa. “Sinceramente, me gustó mucho en Huesca. Me demostró que es muy competitivo, que tiene personalidad y que conoce el oficio. Viene de jugar veinte partidos en un equipo importante de la primera división francesa. Se adaptó bien al perfil izquierdo y es un motivo de alegría y satisfacción. Nos va a ayudar en este tramo final de la temporada, porque Lecoeuche va a estar varias semanas de baja y veremos cuándo puede estar Nieto. Zedadka va a sumar y nos va a ayudar”, aseguró el preparador del Real Zaragoza.

Víctor Fernández también confirmó que el sistema de tres centrales y carrileros con el que reformuló al equipo en Huesca tendrá continuidad: . “El dibujo será el mismo que en Huesca. Las circunstancias nos obligan. Estamos muy justos. Francho va a estar dos o tres semanas más de baja y Mollejo, al final, tampoco está ni frente al Burgos. Pero eso no cambia que frente al Leganés habrá que ser valientes y no arrugarse”, indicó el técnico aragonés.

En ese sentido, Víctor sí matizó alguna cuestión sobre el sistema táctico y varios rasgos compartidos por Huesca y Leganés. “Nos enfrentamos a un rival con un dibujo muy similar al del Huesca aunque con jugadores de otro perfil y con mucho oficio. Nos van a exigir más físicamente y técnicamente que en el Alcoraz. Hay que ir con esa mentalidad, siendo valientes, aunque juguemos contra el líder, buscar nuestra oportunidad y aprovecharla, y cuando no sea nuestro momento, aguantar la presión. Creo que lograr la permanencia va a ser duro hasta el final, seré el más feliz si lo conseguimos antes. Ganar en Huesca nos dio tranquilidad y fortaleza mental. Ahora nos enfrentamos al mejor equipo, pero ya les ganamos en la primera vuelta y las condiciones eran parecidas, eso nos tiene que reforzar que tenemos la capacidad de dar la sorpresa, pero haciendo un partido más completo que en Huesca o ante el Elche”.

El triunfo en El Alcoraz dio serenidad al equipo. Para Víctor, quien hace unos días afirmaba que la delicada situación y la tensión instalada en el Zaragoza le estaban “costando la salud”, también ha tenido un efecto positivo. El técnico explicó cómo esa sobrecarga emocional puede afectar a su día a día, entrenamientos o toma de decisiones: “Yo estoy viendo este paso por el Zaragoza con más pasión. Era una situación complicada y como zaragocista la sufro de una forma especial. Pero quiero recalcar que tengo una ayuda extraordinaria del cuerpo técnico, en todos los detalles, porque yo no puedo llegar a todo. El desgaste existe y cuantos más partidos ganemos, más contento y feliz estaré, pero estoy muy tranquilo, firme y sereno, y con mucha capacidad para aguantar este toro”, aseveró.

En sus últimas perífrasis, Víctor Fernández tuvo palabras para Liso y para el objetivo de la permanencia. De Liso, dijo que “el gol le ha liberado y le ha dado mucha confianza”. Y añadió: “Es un chico con un gran margen de mejora, que necesita entender mejor el fútbol para aprovechar su potencia, su velocidad y su disparo. Está en el camino de hacerse un mejor futbolista. Ya es uno más de la plantilla. No sería lo lógico quitarle tras el partido en Huesca y la semana que ha hecho ha sido muy buena, ya que el partido le ha liberado y le ha dado confianza”. Sobre la salvación, el técnico es prudente, muy precavido. No la da por sentada ni por avanzada. “Va a ser duro hasta el final, aunque ojalá me equivoque y lo logremos antes. Era muy importante ganar en Huesca, no sólo por los tres puntos, sino porque demostramos que somos capaces de ganar fuera de casa y remontando. Podemos pelear con cualquiera. Hoy les he dicho a los jugadores que ya ganaron al Leganés en La Romareda cuando ellos eran también líderes”, finalizó Víctor Fernández.