Explosivas declaraciones de Víctor Fernández: "Mis dos únicos interlocutores dentro del club son Sanllehí y Cordero"

Víctor Fernández, armado de sinceridad, transparencia y espontaneidad, sorprendió este viernes, en la previa del partido contra el Leganés, con una explosivas y desconcertantes declaraciones en las que dejó ver el singular funcionamiento como club del Real Zaragoza. El técnico señaló que su única relación con los mandos de poder la tiene con el director general Raúl Sanllehí y con el director deportivo Juan Carlos Cordero. Más allá de un contacto inicial con el consejero Mariano Aguilar, pieza clave en el entramado ejecutivo de la sociedad, cuando negoció su regreso al Zaragoza; Víctor apuntó que no ha tenido más contacto con nadie de la propiedad. Esto incluye al presidente Jorge Mas, afincado en Miami, desde donde tripula sus negocios y empresas, entre ellas el Inter de Miami.

Es decir, Víctor Fernández, un emblema histórico del club que ha vuelto a su banquillo en misión de rescate, no ha recibido ninguna comunicación del presidente Mas en este periodo. Víctor Fernández fue rotundo en sus exposición: “Mis dos únicos interlocutores dentro del club son el director general y el director deportivo. Son los dos que están permanentemente a mi lado, me preguntan si tengo algún problema, cómo pueden ayudar… No conozco a nadie más. Bueno, también a Mariano Aguilar, persona que estuvo presente en la negociación física que tuvimos en Zaragoza el primer día cuando vimos si podía coger el equipo. Mariano Aguilar también estuvo en disposición de ayudar y me dio información que necesitaba. Pero en el día a día, solo conozco a esas personas, no he hablado con nadie más. Tampoco crea que sea el momento de hablar con nadie. Pero esas dos personas (Sanllehí y Cordero) son las dos únicas personas con las que tengo contacto. A Mariano Aguilar lo veo cuando acaban los partidos y me saluda. Lo mismo que Emilio (Emilio Cruz, otro de los consejeros impuestos desde Madrid por la propiedad). Ne he visto a nadie más. Tampoco creo que haya que haber visto a nadie más”, explicó el entrenador con un discurso franco.

Víctor Fernández, a continuación, al ser preguntado si había recibido algún contacto o llamada de Jorge Mas, presidente del Zaragoza, fue claro: “Ya lo digo: las únicas personas con las que he hablado desde el primer día, desde que se sentaron para conocerme y plantearme lo que querían plantearme, son Raúl y Juan Carlos. Nadie más. Son los únicos con los que convivo”, repitió Víctor Fernández sobre el tema.