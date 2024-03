Edgar Badía: "No es momento para valorar mi futuro en el Real Zaragoza"

Nada que hablar, ni considerar en estos momentos. Edgar Badía aún no valora su continuidad en el Real Zaragoza, tal y como ha desvelado el propio protagonista en la rueda de prensa protagonizada este miércoles en la Ciudad Deportiva. El portero ha sido rotundo. El plano deportivo y la situación tan delicada del equipo marcan ahora su agenda. "No es momento de valorar mi futuro. Obviamente no escondo que estoy contento y feliz aquí, disfrutando en el vestuario con el club y de la ciudad. Creo que ahora valorar lo que puede pasar la temporada que viene no tiene sentido porque tenemos que centrar el cien por cien de nuestra energía en el siguiente partido", aseguró en su comparecencia.

El Real Zaragoza, en este sentido, tiene una opción obligatoria de compra en caso de ascenso, fijada, en la negociación de la cesión con el Elche el pasado enero, en cero euros. El club aragonés solo debería asumir el salario pactado en Primera por Badía en el Elche para su último año de contrato. Como solo un milagro puede desembocar en junio con el Zaragoza en Primera, esta operación, en esas condiciones, parece claramente inviable, por lo que el club, que aún está por ver quién decide y quién no los asuntos deportivos de la próxima campaña, debería negociar un acuerdo aparte con el Elche, donde evidentemente Badía no cuenta. Como contexto: si el Elche asciende -y está en buena posición para ello- el salario del portero crece, por lo que el esfuerzo a realizar por el Zaragoza debería ser mayor. Habría que negociar con todas las partes implicadas. Pero eso queda lejos. Badía pone el foco en el hoy. "Obviamente sabemos que estamos en una situación indeseada, con una racha en la que no marcamos gol ni logramos tener la victoria, lo que sí que estamos en un vestuario con el máximo compromiso y una responsabilidad enrome. Sabemos que hay que ganar ya un partido y conseguir los famosos 50 puntos porque nuestra dinámica nos ha llevado ahí. No veo ninguna presión pero sí responsabilidad", aseveró.

El portero se muestra cauteloso a la hora de subrayar un crecimiento en el juego del equipo. Es prudente en el análisis: "Los dos últimos partidos hemos mejorado algo y ahora tenemos que dar un paso adelante y ganarle al Tenerife. Es una final, tenemos 10 finales para conseguir esos 50 puntos. No veo preocupación, ese no es el tema de conversación dentro del vestuario", indicó.

Badía realizó un balance de su etapa en el Zaragoza, después de casi tres meses en el club, un periodo marcado por el declive del equipo. "Yo vine aquí con la máxima ilusión, primero por ser portero del Real Zaragoza y de poder hacer algo muy bonito como es engancharnos con los mejores y estar arriba. Hicimos un mes de enero bastante bueno ganando dos partidos en casa con muy buena imagen, goleándole al Sporting. Obviamente no nos esperábamos esta racha tan negativa. No merecimos perder ni contra el Cartagena -de hecho merecimos ganar-, ni contra el Amorebieta ni contra el Espanyol el otro día. Son partidos que están en el alambre, pueden caer de un lado o para otro y en los últimos dos meses han caído para el otro", señaló.