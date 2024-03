Cristian Álvarez toma contacto con el grupo

Cristian Álvarez fue en el entrenamiento de este miércoles el nombre propio del Real Zaragoza. El portero argentino realizó una toma de contacto con el grupo, signo de que su recuperación entra ya en su fase final, aunque aún le falta alguna semana más de puesta a punto para completarla. El portero, entre recaídas, regresos forzados, complicaciones y dolencias encadenadas, lleva desde finales de octubre fuera del equipo. Después de recuperar una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, producida en Andorra y agravada tras forzar su vuelta para jugar contra el Eibar en La Romareda -ese día cumplió los requisitos de partidos y minutos para renovar una temporada más-, volvió a lesionarse a finales de febrero. “El jugador Cristian Álvarez, que sufrió un pinchazo en la pantorrilla de su pierna derecha al final de la sesión de entrenamiento del pasado domingo fue sometido en la tarde de ayer a pruebas radiológicas que objetivan una lesión a nivel del músculo sóleo. El jugador queda pendiente de evolución", decía, entonces, el parte médico oficial del club.

Ahora, Cristian encamina ya la recta final de su recuperación, y, posiblemente, en función de sus sensaciones y evolución en el trabajo de campo, podría estar ya listo en un par de semanas para integrar las convocatorias del equipo y competirle el puesto a Edgar Badía, aunque con Víctor Fernández en el banquillo el catalán va a tener la ventaja.

En la sesión de entrenamiento de este miércoles, ha seguido ausente Francés, de regreso de su concentración con la selección española sub 21 y que mañana se integrará al grupo. Los diferentes lesionados del equipo siguen también al margen. Guti, Nieto, Francho y Mollejo han trabajado en el gimnasio. No ha estado presente en la sesión tampoco Sergi Enrich, quien ha sido padre por segunda vez y ha recibido permiso oficial para no entrenarse. El entrenamiento lo han completado, como refuerzos del Deportivo Aragón, Pau Sans, Adrián Liso, Cuenca y Vaquero.