De Paco Herrera a Víctor Fernández: los 18 entrenadores del Real Zaragoza en Segunda División

El objetivo es claro: devolver al Real Zaragoza a Primera División. El camino, sin embargo, no está resultando sencillo. 11 temporadas después de despeñarse a Segunda, el club aragonés todavía no ha encontrado en el mercado un entrenador que le devuelva a la máxima categoría del fútbol español. Desde que Paco Herrera asumiera las riendas del equipo en la temporada 2013-14, son ya 17 los técnicos que han pasado por el banquillo de La Romareda. Con la llegada de Víctor Fernández, que será oficial en las próximas horas, la cifra ascenderá hasta 18.

Paco Herrera (30 partidos)

El veterano entrenador catalán, actualmente de 70 años de edad, fue el primero en dirigir al Real Zaragoza durante este interminable y tortuoso camino en Segunda. Su paso, como el de muchos de los que vendrían después, no llegó ni siquiera a una temporada completa (la 2013-14), ya que fue destituido tras 30 partidos oficiales.

Jorge Ortí dialoga con Paco Herrera durante un entrenamiento. Aranzazu Navarro

Víctor Muñoz (26 partidos)

Uno de los nombres propios en la historia del conjunto aragonés acudió al rescate de aquel Zaragoza al final del curso 2013-14. Con futbolistas que han podido caer en el olvido de gran parte de la afición, como Sergio Cidoncha, Walter Acebedo o Mario Paglialunga, el artífice de la Copa contra el Real Madrid en el Olímpico de Montjuic salvó al equipo del descenso a Segunda B.

Víctor Muñoz tomó después las riendas en la 2014-15, pero después de un inicio de curso escaso de fútbol fue despedido tras unas ácidas declaraciones en Los Pajaritos de Soria. “Yo, si queréis, me voy mañana. Si hacéis una votación y sale que me voy, me voy mañana. No hay ningún problema. Y no es un acto de chulería ni absolutamente nada”, aseguró el técnico, que pidió disculpas tras ser destituido.

Víctor Muñoz Guillermo Mestre

Ranko Popovic (46 partidos)

El serbio aterrizó en la capital aragonesa siendo un perfecto desconocido para el gran público. Sin embargo, no son pocos los que le recuerdan como el técnico que más cerca estuvo de cumplir el sueño del ascenso. En aquel fatídico ‘play off’ en Las Palmas, su Real Zaragoza se quedó a 7 minutos de dar el salto a Primera.

Esa buena recta final de campaña 2014-15 le valió la confianza del consejo de administración para continuar unos meses más en la entidad, hasta final del 2015.

Ranko Popovic, durante su etapa como entrenador del Real Zaragoza. Oliver Duch

Lluís Carreras (24 partidos)

En enero de 2016 fue reemplazado por Lluís Carreras, otro gran desconocido para el público, que quedará marcado para siempre como el técnico que dirigió al club en la vergüenza de Palamós frente al Llagostera.

Lluís Carreras, junto a sus jugadores, sobre el césped del Nou Estadi tras la derrota Jordi Ribot

Luis Milla (11 partidos)

La primera temporada con tres entrenadores fue la 2016-17. El turolense Luis Milla fue el primero en ocupar el banquillo de La Romareda, pero tuvo un paso efímero con solo 11 encuentros dirigidos.

Luis Milla, con gesto desencajado, a la bajada del autobús del equipo en Zaragoza tras regresar de Valladolid en 2016, sabiéndose ya destituido. Guillermo Mestre | Francisco Jose Gimenez Vidal

Raúl Agné (19 partidos)

Otro aragonés, este de Mequinenza, llegó a Zaragoza como medida de salvación. Sin embargo, su rendimiento también dejó muchísimo que desear, por lo que la entidad recurrió a otro viejo conocido de la afición.

Raúl Agné da instrucciones en el partido en Alcorcón. Enrique Cidoncha

César Láinez (12 partidos)

El exportero del Real Zaragoza rescató una temporada durísima, marcada por los baches y los malos resultados. Fueron solo 12 encuentros con los que logró la ansiada permanencia en Segunda.

César Láinez

Natxo González (44 partidos)

El primer entrenador en cumplir una temporada natural al frente del club fue Natxo González. El vasco, marcado por su abrupta salida rumbo al Deportivo de La Coruña, metió al Real Zaragoza en el ‘play off’ tras terminar tercero la liga regular. En la primera eliminatoria, con vuelta en La Romareda, fue eliminado de forma traumática por el Numancia del exzaragocista Diamanka.

Natxo González, en La Romareda Guillermo Mestre

Imanol Idiákez (10 partidos)

En la interminable lista de entrenadores sin una dilatada experiencia que entrenaron al Real Zaragoza se coló también Imanol Idiákez. Él abrió el curso 2018-29, pero tras apenas una decena de choques fue destituido del cargo.

Imanol Idiakez da instrucciones desde la banda. Toni Galán

Lucas Alcaraz (8 partidos)

A Idiákez le sustituyó Lucas Alcaraz, un trotamundos del fútbol español, que duró todavía menos que su predecesor: ocho encuentros.

Lucas Alcaraz, en su última visita a la Ciudad Deportiva. Guillermo Mestre

Víctor Fernández (65 partidos)

Por tercera vez en la historia, emergió en el Real Zaragoza Víctor Fernández. Uno de los artífices de la Recopa de París rescató a una plantilla que caminaba de manera muy peligrosa hacia Segunda B. En los últimos 23 partidos de la temporada 2018-19, el aragonés sentó los cimientos de lo que estaba por venir.

Un equipo que, ya en la 2019-20, caminaba con fuerza hacia Primera División. El conjunto de Víctor Fernández era en marzo segundo, en posición de ascenso directo. Hasta que llegó la pandemia del COVID-19 y lo arrasó todo. También a unos jugadores desconocidos tras el parón, que echaron por tierra las opciones de ascenso en el ‘play off’ frente al Elche.

Víctor Fernández al final del partido Real Zaragoza - Elche del 'play off' José Miguel Marco

Rubén Baraja (10 partidos)

La temporada 2020-21 también vino cargada de problemas y varios cambios de entrenador. Rubén Baraja fue el primero, aunque su etapa duró solo 10 encuentros oficiales.

Rubén Baraja, durante un entrenamiento. Toni Galán

Iván Martínez (8 partidos)

El club apostó entonces por un técnico de la casa, Iván Martínez, que no pudo remontar el vuelo y fue destituido tras ocho partidos.

Iván Martínez, sonriente, en el entrenamiento del Real Zaragoza este martes, antes de viajar a Almería. Detrás, Carbonell. Toni Galán

Juan Ignacio Martínez (66 partidos)

Así llegó a Zaragoza Juan Ignacio Martínez, otro de los hombres recordados por evitar el descalabro a Segunda B. Su buen rendimiento en el curso 2020-21 le sirvió para ganarse la continuidad en la 2021-22, temporada que finalizó completa. Los cambios societarios en la entidad ese verano provocaron su no continuidad.

Juan Ignacio Martínez, durante un entrenamiento. Toni Galán

Juan Carlos Carcedo (15 partidos)

La campaña 2022-23 arrancó con un riojano, Juan Carlos Carcedo, en el banquillo de La Romareda. Fue, otra vez, un experimento mal ejecutado, que terminó su etapa en la ciudad tras 15 encuentros.

Carcedo y Torrecilla, el día de la presentación del entrenador. Oliver Duch

Fran Escribá (43 partidos)

El preparador valenciano encadenó el final de ese curso con el inicio del actual. Entre los dos, dirigió al Real Zaragoza en 43 ocasiones, pero su paso por la entidad finalizó tras caer estrepitosamente en el derbi aragonés frente al Huesca.

Despedida del entrenador del Real Zaragoza Fran Escribá Toni Galan

Julio Velázquez (14 partidos)

A la espera del regreso de Víctor Fernández, Velázquez es el último de los 17 entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza en los últimos 11 años. Su paso, vulgar e intrascendente, tampoco será recordado de forma positiva en la capital de Aragón.