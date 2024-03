Francés puede perderse el partido contra el Mirandés

El ‘virus FIFA’ y la decisión de los organismos del fútbol español de que la Segunda División no pare la competición en esas ventanas internacionales puede provocar, una vez más en esta temporada, que Alejandro Francés no pueda jugar un partido oficial del Real Zaragoza. En esta ocasión, su previsible convocatoria de los próximos días -en principio a mediados de la semana que viene- para la selección española sub 21 dejaría al equipo aragonés sin su principal central en el partido del próximo día 24 de marzo contra el Mirandés en Anduva. El zaragozano se iría con la selección después de jugar el domingo 17 en La Romareda frente al Espanyol y regresaría a tiempo para enfrentarse el 31, también en casa, al Tenerife tras jugar el 21 contra Eslovaquia y el 26 frente a Bélgica.

Francés es fijo para Santi Denia, ejerce de capitán y tiene una notable ascendencia en el grupo como elemento ya experto en la selección, a la que llegó con apenas 19 años. Es uno de los referentes de la generación del 2002 y el equipo de trabajo de la Federación lo tiene como uno de los pilares del equipo que defenderá a España en julio en la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos de París.

Todo apunta a que Francés estará en esa próxima convocatoria del seleccionador, valedera para el partido amistoso contra Eslovaquia del jueves 21 (19.00) en Jeréz de la Frontera y para el compromiso oficial del martes 26 de marzo en Almería (19.00) frente al Bélgica de cara al Campeonato de Europa de 2025. Menos opciones tienen de acudir otros dos jugadores del Real Zaragoza en la nómina de aspirantes de Santi Denia: Germán Valera e Iván Azón. El delantero centro ha perdido presencia y fuerza en esos planes desde que acudiera a la convocatoria de septiembre. Ahora, Samu Omorodion (Alavés9 y Carlos Martín (Mirándes) -el club burgalés perdería así a su goleador contra el Zaragoza- están ahora por delante.

En las últimas convocatorias, España sub 21 había tenido ciertos problemas de números en la posición de central. Ahora, el nivel en el puesto ha subido, por lo que Alejandro Francés afronta la convocatoria más complicada de los últimos años, aunque su condición de capitán y su peso específico en los planes de Denia durante el último año -desde que lo dejó fuera del pasado Europeo- le dan ventaja, salvo sorpresa enorme, para estar en esa lista.

Él y Rafa Marín (Alavés) son los centrales sobre los que está construyendo el equipo Denia. Pero en los dos últimos meses han irrumpido con fuera en contexto de Primera División varios zagueros.

Sube el nivel

Es el caso de Pau Cubarsí en el FC Barcelona. Pese a tener solo 17 años, es mu probable que se estrene con la sub 21 en esta ventana. También tiene muchos boletos Kike Salas, afianzado en el Sevilla. Y hay dos centrales más, muy jóvenes, cuyos casos presentan la singularidad de que la Federación quiere meterlos ya en dinámica de selecciones para evitar su marcha a otros países. El caso más urgente es el de Dean Huijsen, cedido en la Roma por la Juventus. Nació en Holanda, pero creció desde los 5 años en Marbella y se formó en la cantera del Málaga. Con solo 18 años, está teniendo minutos en la Serie A con un histórico como la Roma.

Un caso parecido es el de Mosquera (Valencia). Con 19 años, es titular. De origen colombiano aunque nacido en Alicante, ya ha renunciado a la selecciones inferiores de Colombia a la espera de España. Esa llamada se puede producir ahora.