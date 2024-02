El golazo de falta de Luis Carbonell en el Ejea… con dedicatoria para Iván Martínez

No había ninguna duda de que a Luis Carbonell se le cae la clase allí por donde va. Si su trayectoria no ha ido por la senda que debería desde que se formó en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza no ha sido por falta de calidad. Este pasado fin de semana lo ha vuelto a demostrar con un tremendo gol de falta, el primero con la SD Ejea, su nuevo equipo.

El todavía jugador del Real Zaragoza ingresó en el equipo de las Cinco Villas en este mercado de invierno procedente del Tudelano. Supuso pasar, por tanto, de Segunda RFEF a Tercera RFEF. Pero Carbonell quiso dar ese paso atrás para coger impulso de la mano de Iván Martínez, el técnico que le ha sabido sacar un mayor rendimiento en edades adultas.

El jugador zaragozano ya ha debutado y empieza a dejar su huella. Este pasada jornada, el Ejea se enfrentaba al Tamarite en casa, un partido en principio asequible, pero muy importante para mantener a los de Iván Martínez en el liderato de la Tercera RFEF. Los puntos se quedaron en Luchán, gracias a los goles de Tudela, Carrasco… y Luis Carbonell.

⚽️Así fue el tercer 🅶🅾️🅻🅰️🆉🅾️ de la tarde😳



Tiro libre directo que @luis10carbonell ejecuta a la perfección. Teledirigido, con la precisión de un cirujano, quitó todas las telarañas de la portería. El primero de muchos🤞#UnidosSomosMásFuertes💙 pic.twitter.com/LZzP2vTOEM — SD Ejea (@SDEjeaOficial) February 26, 2024

El jugador zaragozano botó una falta situada a unos 7 metros del borde del área, ligeramente escorada hacia el costado izquierdo. Carbonell cogió apenas dos pasos de carrerilla y conectó un derechazo tremendo, con rosca, que superó la barrera y se coló por la escuadra derecha de la portería visitante.

Nada más marcar, el jugador se dio la vuelta y salió corriendo en dirección al banquillo de su equipo, donde se abrazó con Iván Martínez, el entrenador que ha confiado en él y que espera poder volver a sacar el máximo rendimiento de una joya de la cantera aragonesa que, hasta ahora, no ha encontrado su sitio para poder llegar a la élite.