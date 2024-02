Todas las crónicas de Tercera RFEF: Tablas entre Borja y Caspe

BORJA 1-1 CASPE

Borja: Pablo, Garrido, Marín (Gracia, 81), Leciñena (Navarro, 68), Adrián, Montesinos (Puente, 89), Taboada, Raúl, Antero (Sanz, 68), Solans y Usón (De Pablo, 89).

Caspe: Abbad, Karol, Kun (Agbor, 87), Rotellar, Barriendos (Iván, 79), Villaoslada (Horno, 87), Javi, Manu Rubi, Iñaki, Vera y Álex Rubio.

Goles: 0-1, min. 59: Rotellar. 1-1, min. 79: Taboada, de penalti.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Taboada, Marín; y a Javi. Expulsó por doble amonestación al visitante Iñaki (74’).

Comentario: Justo empate entre el Borja y el Caspe en el Manuel Meler. En la primera parte los locales estuvieron mejor que su rival con el balón, pero no llegó a haber ningún dominador claro y sin realmente ninguna ocasión clara por parte de ningún equipo. Fueron unos primeros cuarenta y cinco minutos muy igualados, en un partido de mucha disputa y en el que ambos estuvieron bien colocados para no dar opciones de peligro a su rival.

En la segunda parte se animó un poco el encuentro, hubo más huecos y el primero en aprovecharse de ello fue el Caspe, que consiguió el primero con el gol de Rotellar en el minuto 59, que abrió la lata del encuentro, tras aprovechar un balón al espacio. Poco después, hubo una jugada que marcó el devenir del encuentro, la expulsión de Iñaki Santiago por doble amarilla, la primera tras una falta y la segunda justo después tras interpretar el árbitro que el jugador del Caspe aplaudió irónicamente su decisión. Esto provocó que el Borja creciera en el encuentro y encontró el gol del empate pocos minutos después tras un penalti transformado por Taboada. A pesar de contar con un jugador más sobre el verde, fueron los visitantes los que tuvieron las ocasiones más claras para llevarse los tres puntos en el añadido, en unos minutos de locura. Al final, empate justo que permite al Borja sumar un nuevo punto, tras el conseguido en el partido de entre semana aplazado que jugó frente al Almudévar, para intentar salir del descenso y al Caspe seguir en zona de play-off.

La semana que viene el conjunto borjano viaja a Épila con la intención de romper su racha de diez partidos sin ganar, mientras que los caspolinos recibirán en casa al Binéfar.

CALAMOCHA 0-1 ÉPILA

Calamocha: Unai, David, Bryan, Cavero, Nilton, Fonsi, Otín (Castro, 63), Nieto, Pelegrín (Iván Falo, 78), Mercadal (Baena, 84) y Muñoz.

Épila: Aarón, Uche, Gil (Rupérez, 73), Rafinha (Bretos, 88), Manau, Monteiro, Caro, Ariño (Lucio, 69), Tapia, Diego Gómez y Losfablos (Berdún, 69).

Goles: 0-1, min. 79: Tapia.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó al local Unai y al visitante Bretos.

Comentario: El Calamocha cayó de nuevo en un partido parejo y de muy pocas ocasiones, en el que el fútbol directo fue tendencia en Jumaya. El Épila supo aprovechar una de las únicas que tuvo. Los de Sergio Lagunas fueron algo mejores en el segundo tiempo, pero encajaron a falta de diez minutos para la conclusión y ya no pudieron reponerse. Los primeros compases sirvieron para que el Épila propusiera algo más de fútbol que un Calamocha que fue mejorando con el paso de los minutos.

Tras el descanso, el partido se avivó en cierto modo, pero las ocasiones continuaron brillando por su ausencia. El Calamocha ganó presencia en campo contrario y eso le hizo mejorar bastante la imagen que había estado mostrando durante los primeros 45 minutos.

El encuentro seguía siendo un espectáculo poco vistoso, sin peligro en cualquiera de las áreas en el que se sucedían los errores a un lado y a otro. Aunque en la segunda mitad, eran muchos más los que cometía el Épila que los del bloque turolense. Esa era la única diferencia entre dos equipos que propusieron un partido más defensivo que ofensivo, para desgracia de los espectadores que acudieron hasta Jumaya en una fría mañana de domingo. En un partido así, cualquier mínimo error podía terminar siendo diferencial. Y el que lo cometió fue el Calamocha. Tras una posible falta en la línea divisoria, la defensa local volvió a estar algo imprecisa a la hora de cortar un envío lateral desde el costado izquierdo. El esférico le llegó a Tapia y su disparo acabó en el fondo de la red tras tocar en la pierna de Mercadal. Unai protestó al árbitro, pero el tanto subió al marcador. El Épila se puso por delante en el tramo final de un segundo tiempo en el que el Calamocha parecía merecer algo más los tres puntos.

Desde ahí hasta el final, el Calamocha se volcó en campo contrario y el Épila se dedicó a rascarle segundos al cronómetro en cada acción. Sin embargo, fueron los visitantes los que tuvieron la ocasión más clara en el tiempo de descuento. De nuevo, Rodrigo Tapia le hizo un roto a la zaga local y le dejó en bandeja el segundo de la mañana a su compañero que, sorprendentemente falló a portería vacía. Tras el clamoroso error del Épila, aún tuvo una última el Calamocha con un remate de cabeza de Falo que no encontró portería por muy poco. Con esa ocasión culminó el partido y los tres puntos se marcharon para Épila. El Calamocha sigue sin levantar cabeza.

BINÉFAR 5-4 BELCHITE 97

Binéfar: Marc, Solano (Llobet, 80), Joel, Álex, Fall, Cesc (Becerra, 80), Guido, Chicho (Samitier, 73), De la Fuente, Bernadó (Vicente, 66) y Arón (Calvo, 66).

Belchite 97: David, Erick, Gomis, Rey (Okon, 80), Charneca (Salcedo, 46), Lantarón (Patrick, 60), Cotoño (Alloza, 80), Ferruz, Choren, Tolo y Cabrero.

Goles: 1-0, min. 5: De la Fuente. 2-0, min. 8: Chicho. 3-0, min. 16: Cesc. 3-1, min. 19: Cotoño. 3-2, min. 25: Tolo. 3-3, min. 38: Charneca. 4-3, min. 55: Chicho. 5-3, min. 78: Samitier. 5-4, min. 93: Gomis.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Cesc, Guido, Samitier; y a Cotoño.

Comentario: Inspiración, debilidad, templanza y desorden. El partido del Binéfar ante el Belchite fue de lo más desconcertante, con tramos brillantes y otros difíciles de digerir, aunque finalmente consiguió imponerse en medio de la locura para alejarse de la zona baja.

Arcas había explicado en la previa que esta era su semana, y sus pupilos salieron dispuestos a demostrarlo. A los 17 minutos, el electrónico ya mostraba el 3-0.

En el 5', De la Fuente aprovechó un centro de Aron para poner el primero. Un minuto después, Solano remató en el segundo palo un nuevo centro desde la izquierda y Chicho, con la escopeta preparada, acabó de empujarla. Y en el 16, Álex Sanz rompió todas las líneas con un pase con el exterior, Guido pisó línea de fondo y Cesc no perdonó.

La inspiración y la efectividad ofensiva eran totales. Los aficionados de Los Olmos se frotaban los ojos, pero la tranquilidad duró poco. En el 19, Ambroj aprovechó un metro de espacio en la frontal para mandar un latigazo a la escuadra. En dos balones aéreos, el Binéfar la lanzó por el desagüe. Tolo en el 25 y Charneca en el 37 destaparon las costuras celestes, que tenían que volver a remar.

El paso por vestuarios sentó bien al Binéfar. Tras acumular varias posesiones, corría el minuto 54 cuando Chicho remató picado un centro de Solano para volver a adelantar a los locales. El partido avanzó sin sobresaltos, y en el 78 parecía finiquitado, con Samitier haciendo el quinto a la salida de un córner. Pero el Belchite aún pudo poner el miedo en el cuerpo: casi en el 90, Gomis marcó tras un rechace en una jugada aislada. Pero el marcador no se movió más. Victoria balsámica y merecida para el Binéfar, que deja atrás una racha de seis partidos sin ganar. Con todo, necesitará más solidez en la parcela defensiva si no quiere sufrir lo que queda de temporada.

CUARTE 2-2 FRAGA

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Rami, 74), Lucho (Roberto, 84), Cota (Argente, 89), Peralta (Íñigo, 74), Isaac, Martínez, De Sus y Chus Herrero.

Fraga: Gasca, Soufiane (Sanjuán, 57), Genís, Álex, Puch, Alexis, César, Solano, Marcel, Bernabé (Unai, 73) y Novials.

Goles: 1-0, min. 18: Valdés, de penalti. 1-1, min. 42: Novials. 2-1, min. 67: Chus Herrero. 2-2, min. 82: Alexis.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Valdés; Alexis y César. Expulsó por doble amonestación al local Solbes (82’).

Comentario: El Cuarte y Fraga empataron a dos en un partido con alternativas para uno y otro equipo. Los locales empezaron mejor, con dos goles anulados en el primer cuarto de hora, siendo uno de ellos por un fuera de juego inexistente. En el minuto 18, Valdés adelantó a los locales al convertir un penalti. Las llegadas del Fraga no eran muy claras pero sí que forzaron algún saque de esquina. En una de estas acciones fue como llego el tanto del empate, con un tanto de Novials de cabeza en el segundo palo.

En la segunda parte, la igualdad fue la nota predominante, y de nuevo volvió a adelantarse el Cuarte con un certero cabezazo de Chus Herrero a la salida de un córner. El Cuarte parecía tener el partido controlado, pero un error propio propició que Solbes cometiera una falta al borde del área que a su vez fue su segunda cartulina amarilla. De esta manera, el Cuarte se quedó con 10 hombres sobre el césped y en el lanzamiento de dicha falta, Alexis logró el tanto que a la postre sería definitivo para el empate.

EJEA 3-1 TAMARITE

Ejea: Yzan, Crespo (Radwan, 89), Ginovés, Puri, Iglesias, Álvarez (Fedior, 89), Fadel, Tudela, Carrasco (Marín, 81), Moha (Kevin Lacruz, 71) y Carbonell (Torres, 81).

Tamarite: Bret, Balue (Genís, 71), Varilla, Youssef (Roc, 60), Alexis, Pol (Coulibaly, 60), Sales, Raúl (Toni, 47), Eric, Álex (Sola, 71) y Flo.

Goles: 1-0, min. 50: Tudela. 2-0, min. 57: Carrasco. 2-1, min. 76: Roc. 3-1, min. 79: Carbonell.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Carrasco; a Balue, Alexis y Genís.

Comentario: El Ejea venció al Tamarite para seguir líder en otro gran partido del equipo de Iván Martínez. En la primera parte fue superior el cuadro local, que tuvo varias ocasiones para inaugurar el marcador, con Moha y Carbonell como los jugadores más peligrosos en ataque, pero sin acierto. Todo lo contrario que en la segunda, en la que se mantuvo la superioridad del Ejea acompañada de acierto de cara a portería. Primero fue Tudela, con un golazo por la escuadra tras una jugada individual, el encargado de hacer el primer tanto del partido. Apenas siete minutos después apareció Carrasco para hacer el segundo y ampliar distancias tras un contraataque. Pese a que Roc redujo distancias en el 76’, apenas tres minutos después Carbonell, de libre directo, puso el tercer y definitivo tanto en el marcador para asegurar los tres puntos.

CARIÑENA 0-1 EBRO

Cariñena: Tavares, Omeñaca, Closa, Orús, Monge, Caicedo (Soumah, 57), Ibáñez (Ismael, 72), Rica (Lorente, 29), Abuy (Fajardo, 57), Basarte y Gálvez.

Ebro: Abad, Carcasona, Espierrez, Bernal, Llabrés, Martínez (Diawara, 46), Chárlez, Sorbe, Pérez, Escolar y Navarro.

Goles: 0-1, min. 5: Bernal.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a los locales Monge, Closa, Lorente y al visitante Navarro.

Comentario: Importante triunfo del Ebro en el campo del Cariñena por 0-1 que les permite seguir arriba en un partido que se les quedó muy pronto encarrilado con el tanto de Bernal con el pie al rematar una acción a balón parado. El Cariñena no bajó los brazos, sino que buscó apurar sus opciones con el balón en largo y con un férreo trabajo defensivo. En la primera parte, el Ebro en cualquier caso gozó del dominio y dispuso de más oportunidades por medio de Toni y de Carcasona que no pudo culminar.

En la segunda parte, la dinámica continuó de la misma manera, con un Ebro que buscaba cerrar cuanto antes el encuentro. Tom dispuso de una ocasión muy clara de cabeza que se marchó fuera por escasos centímetros. Del mismo modo, Kike con el pie y Chárlez en el segundo palo no atinaron a marcar, por lo que el Cariñena estuvo apurando sus opciones para el empate hasta el pitido final.

ILLUECA 1-1 ALMUDÉVAR

Illueca: De Cea, Mata (Liso, 78), Montllor (Marín, 78), Gumiel, Marvin (Roncea, 86), Andreu, Yus, Mené, Agustín, Villalba y Zakaria (Pérez, 70).

Almudévar: Albero, Ballarín (Ñama, 54), Lizarbe (Trullén, 54), Elbaile, Velasco, Ainoza, Lozano, Vera (Puente, 71), Veintemilla, Agustín y Sánchez.

Goles: 0-1, min. 68: Trullén. 1-1, min. 76: Agustín.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó al local Andreu y al visitante Ainoza.

Comentario: El Illueca se repartió los puntos con el Almudévar en un partido marcado por el fuerte viento. Yus tuvo la más clara del primer tiempo, con un remate desde dentro del área que se fue desviado. Las imprecisiones fueron constantes hasta el descanso. Ya en la segunda mitad, los de Aitor Pardo fueron a más y Emilio Mene tuvo la más propicia hasta el momento, que sin embargo no convirtieron. El Almudévar sorprendió a la zaga local gracias a un pase filtrado a la espalda que Trullén, ante el portero, no perdonó. Los del Papa Luna siguieron en su búsqueda del gol hasta que Agustín con un disparo desde la frontal puso el balón en las redes de la portería defendida por Albero. Los minutos finales tuvieron color local, aunque el electrónico ya no se movió.

FUENTES 2-2 HUESCA B

Fuentes: Hernández, López (Goez, 72), Porroche, Salvador (Garín, 83), Briz, Tobajas, Gayán (Requeno, 72), Jesús, Blasco, Roche y Asensio (Óscar, 83).

Huesca B: Hórreo, Serban (Ángel Val, 46), García (Escario, 66), Rosero, Armero, Torguet, Bakary (Torra, 11), Franco, David, Rodri Val y Delgado (Nabil, 66).

Goles: 0-1, min. 3: Delgado. 0-2, min. 24: García. 1-2, min. 33: Roche. 2-2, min. 36: Roche.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a los locales López, Goez y Requeno.

Comentario: Empate entre el Fuentes y el filial del Huesca en un partido que tuvo tramos claramente diferenciados. Los primeros veinticinco minutos fueron del Huesca ‘B’. Nada más empezar, se adelantó por medio de Delgado merced a una segunda jugada desde la frontal del área, en una acción iniciada en un saque de banda. El 0-2 llegó en un remate de cabeza a la salida de un córner al primer palo.

A partir de la media hora de juego, el dominio fue para el Fuentes y no tardó en empatar a 2. El primero de estos goles llegó en una contra en la que Tobajas bloqueó y Roche se llevó el balón para terminar firmando un gran gol en un disparo que golpeó en el palo y entró. Tres minutos después, en un centro de Blasco para Pablo López, el balón le terminó llegando a Roche que materializó otro golazo por la escuadra. De ahí hasta el descanso, fue un dominio absoluto del Fuentes, pero ya no pudo ampliar la renta. La segunda parte fue más igualada, eso si, con dos goles anulados al Fuentes. Uno de ellos fue en una acción muy dudosa. En el último minuto, se marchó fuera por milímetros un lanzamiento de Requeno tras una falta lateral.

UTRILLAS 1-2 ATLÉTICO MONZÓN

Utrillas: Láinez, Júdez, Torres (Adán, 81), Hernández, Redolar, López (Tena, 45), Izquierdo (Guillermo, 81), Royo, Casero, Marco (Alexandre, 17) y Ruiz (Muñoz, 45).

At. Monzón: Ballarín, Carrera, Pol (Kirian, 71), Jerez, Valencia, Felis, Fernando Arnedillo, Simo (Echeverría, 64), Márquez (Raúl, 78), Daniel Arnedillo y Rodríguez.

Goles: 0-1, min. 36: Rodríguez. 0-2, min. 43: Fernando Arnedillo. 1-2, min. 52: Muñoz.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Ruiz, López, Redolar; a Fernando Arnedillo, Simo, Jerez y Rodríguez.

Comentario: El Utrillas cayó derrotado ante el Monzón en su feudo. En la primera parte fue superior el Monzón que aprovechó dos ocasiones muy seguidas para poner tierra de por medio en el marcador con los goles de Rodríguez y Fernando. Tras el descanso salió mejor el Utrillas, que redujo distancias por medio de Muñoz con casi toda la segunda parte por delante. El Monzón supo sufrir y realizó un gran esfuerzo defensivo para amarrar los puntos e incluso pudo sentenciar a la contra. Tres puntos muy importantes para el Monzón que le asientan en posiciones de Play Off.