Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: El Sariñena se impone al Montecarlo en el José Luis Violeta

MONTECARLO 0-1 SARIÑENA

Montecarlo: Martínez, Kaito, Jaime (Diallo, 83), Caballero (Pérez, 70), Aitor (Briz, 62), Sergio, Marcos (Ríos, 70), Lera, Maradiaga, Duato y Redondo.

Sariñena: Julen, Incze (Emilio, 49), Edo, Cubel (Opoku, 89), Ávila, Cortés, Camañes, Lamine (Berrendo, 71), Lardiés, Callao y Escalzo.

Goles: 0-1, min. 30: Cortés.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Sergio, Ríos; a Camañes, Lamine, Ávila, Emilio y Escalzo.

Comentario: Victoria por la mínima del Sariñena que asaltó el Jose Luis Violeta. Encuentro muy disputado entre el Montecarlo y el Sariñena que se decantó por el gol de Cortés a la media hora de partido. Los rojillos disfrutaron de sus ocasiones, pero no lograron transformarlas. Tras el paso por vestuarios, el Sariñena vio como se le anuló el segundo tanto, que les hubiera permitido disfrutar de más tranquilidad en la segunda mitad, pero no fue así, y poco después a punto estuvo el Montecarlo de conseguir el gol del empate pero Julen lo evitó con una gran parada. Siguió intentando el conjunto sariñenense buscar el segundo tanto del partido y poder sentenciarlo, pero no logró materializar las ocasiones que tuvo en los pies de Adriel y Cubel. De nuevo, Julen fue el salvador del Sariñena a falta de cinco minutos para el final tras una doble parada para evitar el empate del Montecarlo y darle los definitivos tres puntos al Sariñena.

SABIÑÁNIGO 6-1 LOS BANCOS

Sabiñánigo: Zamora (Gómez, 81), Landa, Soria, Grasa, Dylan, Fañanás (Saúl, 81), Paúles (Pueyo, 74), Aso (Ibra, 41), Cano (Osanz, 74), Rubén y Richi.

Los Bancos: Daniel, Moreno, Ayneto, Chueca (Torres, 63), Burillo (Daouda, 64), López, Garcés, Orozco, Mendoza (Bernal, 46), Cánovas y Joel.

Goles: 1-0, min. 1: Aso. 1-1, min. 23: Orozco. 2-1, min. 39: Cano. 3-1, min. 48: Grasa. 4-1, min. 54: Fañanás. 5-1, min. 59: Dylan. 6-1, min. 86: Pueyo.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó al local Richi y al visitante Bernal. Expulsó por roja directa al local Richi (81’).

Comentario: El partido comenzó con más de una hora de retraso debido a la nieve, aunque no fue un impedimento para que los locales ganasen ante los suyos. A los diez segundos el Sabiñánigo marcó el primer gol por medio de Jonatan, el gol más tempranero de la historia del club. Sin embargo, empató pronto Los Bancos, en el 23, aunque Cano volvió a poner por delante a los locales antes del descanso. En los primeros diez minutos de la segunda parte el Sabiñánigo sentenció el duelo con tres goles más, una fiesta a la que se sumó el juvenil Pueyo para hacer el sexto y último gol de la mañana.

VALDEFIERRO 0-3 ROBRES

Valdefierro: Artero, Jorge, Del Río (Domínguez, 8), Cristian, Sergio (Esteban, 67), Isern (Lázaro, 62), Cortés (Pérez, 67), Medina (Adrián, 46), Vicente, Diego y Sow.

Robres: Roberto, Kevin, Vidal, Marcos, Raúl, Val (Sanz, 56), Guti (Marín, 56), Muñoz, Usón, Edu Vicente (Calvo, 67) y Pellicer (Delgado, 80).

Goles: 0-1, min. 61: Marín. 0-2, min. 64: Edu Vicente. 0-3, min. 77: Muñoz.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó a Sergio, Medina, Isern, Diego; a Edu Vicente y Raúl.

Comentario: Victoria amplia a domicilio del Robres frente al Valdefierro. Se llegó al descanso con el mismo resultado con el que se empezó, tras una primera parte muy disputada por parte de ambos conjuntos y sin apenas ocasiones destacadas, y con un posible penalti a favor del Valdefierro que no fue señalado por el colegiado. Tras el paso por vestuarios, el Robres se impuso tanto en el juego como en el marcador, y en apenas 15 minutos llegaron los tres goles de la tarde seguidos, después de varias llegadas al área tras centros laterales que los visitantes supieron aprovechar para llevarse los tres puntos del campo del Valdefierro.

JACETANO 1-3 DELICIAS

Jacetano: Alejandro, Antolín, Manafu (Garrido, 67), Urieta, Brayan, Ibán (Tomás, 76), Puyuelo, Ponce (Hierro, 76), Casajús (Grasa, 67), Bandrés y Marcelo (Beytat, 53).

Delicias: Blanco, Enrech, Darío, Lanzaro, Tabuenca, Gran, Marco, Alejandro (Jiménez, 85), Marzo, Pina (Diop, 63) y Botaya (Sow, 63).

Goles: 0-1, min. 6: Gran. 1-1, min. 44: Casajús. 1-2, min. 44: Alejandro. 1-3, min. 57: Marco.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a los locales Puyuelo, Ibán, Grasa y al visitante Alejandro. Expulsó por doble amonestación al local Bandrés (89’).

Comentario: El Jacetano no fue capaz de sacar nada positivo de su duelo ante el Delicias, ya que perdió en casa por un gol a tres debido a la gran efectividad visitante. No tardó en adelantarse el Delicias, pues hizo el primero de la tarde en el 6´, esta vez de Gran. Casajús logró empatar en el 44´, pero la alegría local duró lo más mínimo al anotar Sánchez el segundo del Delicias justo después a nada del descanso. Rodríguez hizo el tercero y selló la tercera derrota consecutiva del Jacetano.

TARDIENTA 2-1 EFB HUESCA

Tardienta: Pardo, Guti (Puig, 46), Salas, Fraile, Bastidas, Axier, Duato (Río, 73), Aitor (Ciria, 89), Sanjuán, Coll y Achampong (Andújar, 87).

EFB Huesca: Joao Pedro, Iñigo, Maciel, Fuller (Sanagustín, 57), Abella, Luna, Bellón, Augustus (Escobar, 57), Egea (Gracia, 76), Monge (Riau, 57) y Lucas.

Goles: 0-1, min. 9: Bellón. 1-1, min. 59: Coll. 2-1, min. 62: Aitor.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Fraile, Axier, Andújar, Coll; a Egea. Expulsó por doble amonestación al local Bastidas (71’).

Comentario: Victoria en casa de un Tardienta necesitado, que tras tres derrotas vuelve a coger aire en la lucha por la permanencia. El Internacional se adelantó en una primera parte en la que fue mejor. Tras el descanso, y con el debut del fichaje Puig, el Tardienta mejoró para darle la vuelta al partido. El empate llegó con un centro al área, un rechace que le cayó a Coll y pudo disparar a portería, y el segundo, apenas tres minutos después, en una jugada parecida, con un balón al área, rechace en la frontal para un jugador local, en este caso Villalba, y disparó a la portería. Un triunfo que no saca de pobre al Tardienta pero que levanta algo la moral de los monegrinos.

GURREA 1-3 ONTIÑENA

Gurrea: Hernández, Julia, Esteire, Palacio, Mur, Bader (Sinera, 63), Muñoz (Nguema, 86), Vargas, Figueras, Gurrea y Buba (Aarón, 63).

Ontiñena: Salas, Thiero, Puente (Gracia, 69), Mir, Baringo, Serrate (Abadía, 83), Romero (Barcos, 87), Campo, Raúl, Ruiz (Roda, 45) y Casado (Cissé, 46).

Goles: 1-0, min. 4: Mur. 1-1, min. 42: Romero. 1-2, min. 60: Serrate. 1-3, min. 81: Romero.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó a Mur; a Puente, Ruiz y Campo.

Comentario: Nueva derrota la que sumó el Gurrea en casa ante el Ontiñena a pesar de haberse adelantado muy pronto, concretamente en el minuto 4 por medio de Mur. No fue suficiente para retener los puntos, ya que Romero hizo el tanto del empate poco antes del descanso. Un gol que hizo daño a los de casa de cara a la segunda mitad, en la que Serrate en el 60´ y Romero nuevamente, esta vez en el 81´ y a la contra, sentenciasen el duelo para su beneficio.

SADABENSE 4-1 ALCOLEA

Sadabense: Sanjuán, Zalba, Torres (Ros, 84), Gracia, Fernando, Soro, Ricardo (Pascual, 70), Roberto (Cortés, 46), Iván (Poderós, 57), David Mainz y Víctor (Ciudad, 70).

Alcolea: Aliou, Bah, Óscar (Camara, 81), Ismael, Gou, Raúl (Sidibe, 81), Solanilla, César, Seyba, Yassine y Baringo.

Goles: 1-0, min. 7: Víctor. 2-0, min. 14: Soro. 3-0, min. 37: Iván. 3-1, min. 39: Ismael. 4-1, min. 85: Fernando.

Árbitro: Gimeno Barrabés.

Comentario: El Sadabense se lleva los tres puntos frente al Alcolea en un partido más igualado de lo que refleja el marcador. El conjunto oscense entró bien en el partido y disfrutó de dos aproximaciones que pudieron haber sido gol pero no supieron materializar. Intentaron salir jugando desde atrás durante la primera parte y el Sadabense se aprovechó de un par de errores defensivos del Alcolea para anotar los dos primeros goles del partido, primero mediante Victor con un espectacular golpeo desde el medio campo aprovechando la posición adelantada del portero y posteriormente por medio de Soro, que tras el error en salida de balón resolvió a portería vacía. Los de Sádaba ampliaron su renta en el 37´tras una buena jugada que culminó Ivan. A pesar del resultado, el Alcolea no bajó los brazos y anotaron el tres a uno tras un disparo de falta directa que se coló por medio de la barrera. Tras el paso por vestuarios, los visitantes siguieron sin perderle la cara al partido, tuvieron incluso alguna ocasión más para recortar distancias, pero al final el que consiguió anotar fue de nuevo el Sadabense para terminar de sentenciar el partido, tras un precioso lanzamiento de falta directa de Fernando.

ALTORRICÓN 2-1 SANTA ANASTASIA

Altorricón: Pérez, Baye, Adrián, Coker (Zamora, 65), Amath, Joel, Mbengue (Alonso, 70), Ousmane, Sow, El Asri (Papis, 81) y Oumar.

Santa Anastasia: Clemente, Sentís, Rodrigo, Almuzara, Izan, Pardo, Bericat (Adjei, 81), Florián (Gadea, 46), Juan (Samuel, 81), Josué y Maqueda.

Goles: 0-1, min. 6: Izan. 1-1, min. 14: Moha. 2-1, min. 34: Sow.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Camara, Adrián; a Gadea y Bericat. Expulsó por doble amonestación al local Baye (78’).

Comentario: El Altorricón sufrió en su feudo para amarrar una victoria que era necesaria de cara a la permanencia, y lo hizo con remontada incluida ante un Santa Anastasia que le hizo sufrir. Los visitantes se adelantaron muy pronto por medio de Izan, aunque los golazos locales de Moha y Sow antes del descanso pusieron patas arriba el duelo.

A la vuelta de vestuarios el Santa Anastasia dominó, e incluso gozó de un penalti que Pérez sacó para retener los tres puntos para beneficio de un Altorricón que acabó pidiendo la hora antes de celebrar la victoria.

ZUERA 4-0 FB BINÉFAR

Zuera: Bizen, Oli, Escusol (Bata, 74), Marco, Kenta (Cabrero, 61), Cebrián, Jaime (Alfredo, 61), Olivera, Mallada, Días (Pedrero, 74) y Ventura (Nenad, 82).

FB Binéfar: Víctor, Niakaso, Palacín, Lacambra (Solanilla, 56), Román (Torres, 70), Baches (Prat, 70), Cámara, Sayón (Baha, 63), Magassa, Diarra (Ndiaye, 70) e Igor.

Goles: 1-0, min. 44: Kenta. 2-0, min. 53: Días. 3-0, min. 82: Cabrero. 4-0, min. 86: Marco.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó al local Ventura y a los visitantes Solanilla y Niakaso.

Comentario: Victoria incontestable del Zuera en el Jose Guzman frente al FB Binefar en un partido disputado marcado por la lluvia.

El Zuera entró bien en el encuentro, no dio opciones a su rival y fue claro dominador desde el minuto 1 al 90. A pesar de ello, pareció que se le resistía el gol a los locales, el cual no llegó hasta los últimos instantes de la primera mitad, obra de Kenta. Se llegó así al descanso y en los segundos 45 minutos no cambió el guión del partido. El Zuera mantuvo su intensidad, y tras haber abierto la lata al filo del descanso, volvió a ver puerta poco después de comenzar la segunda mitad. Con el partido ya prácticamente sentenciado, cayeron el tercero y el cuarto de los locales, que terminaron de matar al Binéfar.