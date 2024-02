El Utebo da por bueno el punto en Tudela

El Utebo se llevó un trabajado punto del campo del Tudelano en un partido que empezó muy cuesta arriba con un gran empuje por parte del conjunto navarro en la primera parte, que asfixió la salida de balón de los pupilos de Juan Carlos Beltrán.

Los navarros empezaron metiendo balones al área y dispusieron de saques de esquina y aproximaciones, como una acción de Mikel que tras controlar dentro del área, no pudo efectuar un disparo limpio. No había pasado ni un cuarto de hora, y ya se contabilizaban hasta 4 las ocasiones de peligro para los locales. Éder peleó hasta lograr otro córner que por poco no acabó en gol; y otro lanzamiento de Iru rozó el palo derecho de Nieves. Precisamente, fue Nieves quien brilló para detener otro lanzamiento de Antonio poco después.

En el tramo final de la primera parte, el Tudelano siguió con su inercia de acercamientos y colgando balones al área, así como con saques de esquina. En cualquier caso, el Utebo no entró en pánico, tampoco asumió riesgos y se limitó a contener las acometidas de un rival muy ambicioso.

En la segunda parte, el Utebo gozó de mayor posesión y progresivamente fue afrontando y leyendo con más aciertos los planteamientos de los navarros. Aún así, tuvieron que sobreponerse al susto nada más reanudarse de Éder, que a punto estuvo de desviar a gol un balón que terminó pasando junto al poste de la portería de Nieves.

Pese a la mejoría sobre el césped, al Utebo le costó poner en apuros a la portería de Roberto, quien tuvo muy poco trabajo. Tuvo un par de intervenciones para quedarse el balón en acciones que no generaron gran peligro en el área tudelana. El Utebo no renunció a buscar la portería contraria, pero a su vez siendo consciente de que el punto era sumar un registro positivo.

El Tudelano estuvo a punto de llevarse la gloria con una acción de Joel, tras aprovecharse de un despiste en la zaga del Utebo. Por fortuna, no fue capaz de terminar de llevarse el balón cuando ya se iba a encarar en el mano a mano ante Nieves. Un susto que le dejó al Utebo la sensación de que se habían librado de lo que pudo haber sido un auténtico mazazo. En los cinco minutos de prolongación, el Utebo se limitó a no entrar en situaciones de riesgo que le hicieran perder en una acción todo el trabajo que tanto había costado para amarrar el punto. El Tudelano lo intentó con más corazón que cabeza, pero ya tampoco fue capaz de generar oportunidades de gol, por lo que tuvo que conformarse con un empate que es mejor para el conjunto aragonés.

FICHA TÉCNICA

Tudelano: Roberto, Ramón Riego, Santamaría, Rodrigo Sanz (Sito, 68), Otegui (Mario, 93), Borja Vicent, Vélez, Joel, Álvaro, Eder e Irurita.

Utebo FC: Nieves, Meseguer, Jorge Adán, Marín (David Sánchez, 60), Barrero (Ballarín, 75), Diego Suárez, Forcén (Eric, 84), Sarriegi, Ángel Pérez, Azurmendi (Javi Hernández, 75) y Toni Pérez (Camilo, 84).

Árbitro: Rivera Olmedo. Amonestó a Ramón Riego, Borja Vicent, Vélez; Toni Pérez, Sarriegi, Azurmendi y Meseguer. Expulsó por doble amonestación al local Joel (90’).