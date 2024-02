Luis Carbonell: "Si no fuera por mi mujer y por Iván Martínez..."

Solo tiene 20 años Luis Carbonell (Zaragoza, 27 de abril de 2003), pero ya ha ido y ha venido. Historias de fútbol, historias de la vida. Historias de un genio crecido en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y en el barrio Oliver, donde se crece pronto en el fútbol y en la vida. "Todo ha ido muy deprisa. Debuté en el Real Zaragoza, me fichó el Real Madrid, jugué en Teruel y en el Tudelano, pero ahora quiero estar con Iván Martínez, que es el entrenador que me entiende de verdad. Él me hizo debutar en el primer equipo del Real Zaragoza y ahora sé que con él en el Ejea voy a triunfar de nuevo", se arrancó el joven delantero.

El viaje está siendo rápido. Y rápido fue desde sus inicios. "Comencé a jugar en el Escalerillas, en el barrio Oliver. De allí me fichó el Montecarlo antes de pasar al Real Zaragoza. Siempre metía muchos goles. Recuerdo que en mi primer año cadete metí 83 goles (sí, sí 83). Por ese tiempo, Iván Martínez se hizo cargo del primer equipo juvenil del Real Zaragoza y me subió directamente. Las cosas siempre me han funcionado muy bien con Iván. En mi primer año juvenil, ya metí 21 goles. El equipo jugaba muy bien y yo comencé a destacar. Tanto, que el Real Zaragoza me ofreció un contrato cuando tenía 16 años", confesó Carbonell, en un relato repleto de sinceridad: "Dejé de estudiar a los 13 o 14 años, vivía solo para el fútbol. Afortunadamente, en el Real Zaragoza apostaron por mí, eso fue muy importante".

El crecimiento de Luis Carbonell coincidió con la extraordinaria progresión de varias generaciones en los juveniles del Real Zaragoza. También se disparó la cotización de su entrenador, Iván Martínez, que logró proclamarse campeón de España e incluso meter al club aragonés en la Champions League juvenil. En plena crisis del primer equipo, Lalo Arantegui apostó por Iván Martínez como primer entrenador del Real Zaragoza. Allí, en la élite, Iván volvió a contar con Luis Carbonell. "Nunca podré agradecer lo suficiente todo lo que Iván ha hecho por mí. Con 17 años, siendo juvenil de segundo año, me hizo debutar con el primer equipo del Real Zaragoza en Almería (1-0, 9 de diciembre de 2000). También jugué en Gijón (1-0, 12 de diciembre de 2000). Esto no se puede olvidar jamás. Volví a renovar el contrato con el Real Zaragoza e incluso me marché al Real Madrid, donde estuve en el primer equipo juvenil y en el Castilla con Raúl. En Madrid, no fueron del todo bien las cosas y regresé a Zaragoza", continuó con su narración.

Iván Martínez y Carbonell, con un balón entre sus manos. Guillermo Mestre

Luis Carbonell ya había jugado en el mejor club del mundo, ya conducía un Mercedes, pero ya no metía tantos goles como antes. "Vine de nuevo al Zaragoza, después al filial, hasta acabar el año pasado en el Teruel, donde ascendimos a Primera RFEF. No me quedé en el Teruel y esta temporada me marché al Tudelano de Segunda RFEF. Ahora acabo de fichar por el Ejea de Tercera RFEF porque sé que voy a estar con Iván Martínez, que para mí lo es todo. Ayer mismo acabé la mudanza con las cosas que me he traído de Tudela. Me he venido a vivir a Cuarte con mi mujer, Ángela. Llevamos tres años casados. En Cuarte también vive Iván Martínez", explicó.

El joven futbolista parece centrado, algo esencial, pues de su calidad nunca hubo ninguna duda. "Mi mujer me lleva por la línea recta. Si no fuera por ella y por Iván... Les debo todo a ellos. En cuanto al Ejea, conozco a varios jugadores y tenemos muy buen equipo. A mí me sobran unos kilos ahora, pero seguro que me pongo en forma con Iván Martínez, Víctor Burdalo y el preparador físico Javi Logedo. Estuve con ellos en el Real Zaragoza, y son una pasada. Quiero triunfar en el Ejea y volver a ser futbolista", concluyó.

Iván con Carbonell, sobre la superficie del campo de Fútbol Indoor Zaragoza de Cuarte. Guillermo Mestre

Iván Martínez le tiende la manos al excepcional talento que ya acunó en la Ciudad Deportiva. "Estamos ante un futbolista con una calidad extraordinaria. Además, es una muy buena persona. Voy a trabajar con él como lo hice en el Real Zaragoza, ayudando en la formación de futbolistas como Francho, Francés, Iván Azón, Puche, Borge... Allí nos fueron muy bien las cosas. Aspiramos a todo en el Ejea, y Carbonell nos va a ayudar. Para mí es un reto intentar reconducir su vida humana y futbolística. Él también va a poner todo de su parte», sentenció Iván Martínez.