La mujer de Sergi Enrich sale en defensa de su marido en las redes sociales

El delantero del Real Zaragoza Sergi Enrich no está teniendo la temporada que le gustaría en la capital aragonesa. El ariete no ha logrado hacerse con un puesto en el once, y desde el banquillo aún no ha logrado aportar goles al equipo. En algunas ocasiones, ha sido uno de los señalados por la afición, en medio de la mala trayectoria general del equipo aragonés.

Este lunes es el cumpleaños de Enrich (cumple 34 años), y el club ha querido felicitarle a través de sus redes sociales. Decenas de seguidores han respondido a esa felicitación, con respuestas de todo tipo. Algunos se han unido a los buenos deseos hacia Enrich y le han dado su apoyo para que logre anotar ese esperado primer gol, pero otros han criticado su rendimiento sobre el césped.

También ha habido quienes han afeado a estos últimos sus comentarios, por criticar -y muchas veces insultar sin ningún tipo de respeto- a un jugador del equipo. Entre estos últimos, está la mujer del jugador, Clara Piera, quien no ha dudado en salir a defender a Enrich: “¡Leo los comentarios y sólo siento vergüenza! ¿Qué os ha hecho Sergi para merecer tanta falta de respeto? Que la afición de tu propio equipo te trate así… ¡madre mía!”, ha señalado la periodista deportiva en su perfil de Instagram. Su comentario ha generado alguna crítica, pero también muchas muestras de apoyo y comprensión.

Enrich se ha incorporado esta temporada a la plantilla del Real Zaragoza, tras una trayectoria que le ha llevado por Mallorca, Recreativo de Huelva, Alcorcón, Numancia, Eibar, Ponferradina y Real Oviedo. Apenas ha sido titular en cinco partidos, pero es una opción fija para las segundas partes. Su último partido de titular lo jugó el 25 de noviembre en Albacete, el primero de Julio Velázquez en el banquillo. Desde entonces, ha participado en todos los encuentros del equipo, pero partiendo desde el banquillo.