Julio Velázquez: "No hay un Zaragoza de Velázquez, hay un Real Zaragoza"

En una densa y extensa rueda de prensa, fiel a su estilo retórico y súperanalitico, Julio Velázquez defendió este viernes su propuesta de fútbol y el atrevimiento de su modelo, en la antesala del partido contra el Villarreal B y después de dos derrotas que han descabalgado al equipo. El técnico, como es habitual, llenó de elogios a sus jugadores y destacó la extraordinaria sintonía humana del vestuario, y agradeció la respuesta de la afición, ante la orquestada invasión del Estadio de La Cerámica, un campo, un rival y un ambiente muy diferentes a los que han marcado los últimos tropiezos fuera de casa del equipo.

“El contexto”, que Velázquez ha usado como argumento en las últimas semanas, apunta a ser más favorable que contra Amorebieta, Eldense, Alcorcón o Eibar. “Es un partido diferente. Es otra tipología de campo, si hay un escenario bonito para jugar es ese, y más con la cantidad de aficionados que nos van a acompañar. El partido reúne condicionantes muy bonitos para demostrar jerarquía”, apuntó. En este sentido, agradeció el despliegue de hinchas zaragocistas previsto en tierras castellonenses. “Aprovecho para agradecer el esfuerzo y la dedicación de la afición, lo que no es ninguna sorpresa, es una de las mejores tanto de local como de visitante. Estoy súperagradecido y será una ayuda muy importante para los chicos y para el equipo e intentaremos responder a esa ayuda con esfuerzo, sacrificio y esperamos que con una victoria”, indicó.

Después de las últimas exposiciones del equipo, el técnico trató de proteger su discurso sobre el modelo: el fútbol proactivo, valiente y ambicioso con el que ha intentado ‘vender’ su propuesta desde su llegada. Velázquez cree que el Zaragoza es un equipo atrevido. “El otro día contra el Cartagena, antes del gol tenemos 4 ocasiones para materializar, y nuestra idea del otro día es ser atrevidos, y así se demostró, con dos o tres acercamientos clarísimos antes de que lleguen. Ante el Eibar la segunda parte fue muy interesante... Contra el Cartagena fue difícil ser más atrevido. No vamos a contracorriente en cuanto a propuesta o intención, y mañana intentaremos desde el primer minuto hacer un partido competitivo y a partir de ahí intentar ser un equipo que intente demostrar que quiere ganar el partido, con balón y sin balón”, analizó el entrenador.

Al respecto, quiso dejar claro que hay muchas maneras de ser un equipo que propone cosas. “No hay un Zaragoza de Velázquez, hay un Real Zaragoza. Todos los equipos proponen cosas. Nosotros intentamos ser versátiles y competitivos. Ese es el objetivo”, recalcó.

El preparador castellano aseguró que no se detiene en el estado clasificatorio del equipo, en un punto intermedio entre la zona de promoción y la zona de descenso. “No me vuelvo loco ni ahora ni hace una semana ni dentro de tres o cuatro. No hago las cuentas de la lechera, hay que vivir partido a partido y desde el ser competitivo ver dónde estás posicionado y llegar fuerte a esas últimas ocho jornadas para luchar por todo. Es un partido nuevo que afrontamos con mucho positivismo”, afirmó.

Del rival, singular por su condición de filial, el entrenador del Real Zaragoza realizó un profundo análisis. “Es un rival con un nivel importante a nivel individual, con buenas capacidades y cosas importantes. Transitan bien y pueden correr con peligro, tienen capacidad de hacer secuencias de pases largos y con pocos atraerte y lanzar pases largos para llegar a puerta con jugadores que aceleran y modifican ritmos. Si les dejas sentirse cómodos te pueden generar peligro, en casa están más cómodos. Será un rival difícil, no es el típico adversario con un modo de jugar, será versátil y dinámico. Tenemos que respetar la competición y al adversario y afrontar el choque con ilusión buscando las debilidades del oponente”, explicó, quien restó trascendencia a la mala dinámica del equipo fuera de casa, donde no gana desde hace más de cuatro meses: “No me dice nada y me dice mucho. Éste es un partido nuevo. Yo analizo sólo el recorrido desde que llegué. No hemos conseguido ganar fuera y ahora tenemos una oportunidad más”.