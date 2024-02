Matheus Rossetto llega esta tarde a Zaragoza

Matheus Rossetto ya se encuentra en España, recién aterrizado en Madrid, y llegará esta tarde a Zaragoza, según han confirmado fuentes próximas al centrocampista brasileño. El jugador tiene previsto dormir hoy ya en la capital aragonesa, para integrarse desde mañana como un futbolista más del equipo de Julio Velázquez. El jugador viaja acompañado de su esposa y de uno de sus agentes, con la idea de completar la documentación correspondiente a sus contratación por el Real Zaragoza. El club hará oficial el fichaje, si todo culmina tal y como ha quedado apalabrado este fin de semana, cuando Rossetto pase el reconocimiento médico. Después, seguramente mañana al mediodía, en función de la agenda del Real Zaragoza, sería presentado en La Romareda.

Rossetto, centrocampista mixto de 27 años, se va a incorporar en propiedad al club aragonés después de finalizar su contrato el pasado 31 de diciembre en el Atlanta United. Firmará hasta el 30 de junio con opción de ampliación en función de objetivos deportivos.

El Zaragoza encauzó la operación la pasada semana, después de que el nombre de Rossetto irrumpiera con fuerza en los despachos del club tras el ofrecimiento realizado por sus agentes. El centrocampista brasileño cumplirá así, si todo desemboca tal y como se espera en el anuncio oficial, el sueño de su carrera: jugar en el fútbol europeo. Este deseo ha sido el motor de la operación que lo ha traído al Zaragoza, además de la intervención de altos ejecutivos del grupo inversor al que pertenece el club aragonés. Aunque tenía propuestas de Inter de Porto Alegre -muy cerca de su casa, Santo Amaro da Imperatriz, en el estado de Santa Catalina- y el interés del Vasco de Gama; su voluntad de probar Europa llevó a sus agentes a activar algunas teclas del fútbol holandés… Entonces, Guti se lesionó en el Real Zaragoza.

Sus representante, la poderosa agencia Roc Nation, la antigua Traffic, lo propusieron al Zaragoza, pero no directamente a Juan Carlos Cordero. Después de estudiar su perfil, en consenso con Julio Velázquez, se decidió su fichaje, no sin dudas, porque no es un jugador de las características de Guti. Sin embargo, imperó la necesidad de sumar un centrocampista de cierto nivel a la rotación del equipo, muy mermada sin Guti, pero también sin Bermejo ya en la plantilla.