Raúl Guti ya piensa en su regreso: "Volveré más fuerte que nunca"

Raúl Guti ya piensa en volver. El centrocampista del Real Zaragoza, que sufrió una rotura de la rótula de su rodilla derecha en el partido del pasado lunes ante el Sporting de Gijón, ha reaparecido en las redes sociales para agradecer el apoyo recibido y para señalar que su regreso está más cerca: “Volveré más fuerte que nunca y sobre todo... Pobre del que quiera robarme la ilusión”.

El canterano zaragocista cayó lesionado de gravedad el mismo día que ‘redebutaba’ con la camiseta del equipo aragonés. En un contragolpe, finalizó la jugada con un lanzamiento al mismo tiempo que recibía una dura entrada de un defensa del Sporting. Su rodilla se rompió y, tras pasar hoy por el quirófano en Murcia con los prestigiosos traumatólogos Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado, iniciará una recuperación que durará entre tres y seis meses, según los expertos.

En su comunicado, Raúl Guti expone: “No sé cómo empezar a expresar lo que siento… llevaba mucho tiempo deseando vestir esta camiseta de nuevo y volver a sentirme ese Raúl Guti que todo el mundo conoce”. “Cuando por fin se consigue, una jugada fortuita hizo que ese sentimiento se truncara… Intenté autoconvencerme de que simplemente era solo un golpe, pero por desgracia el diagnóstico de las pruebas médicas aseguran que tengo una fractura de la rótula de mi rodilla derecha”, continúa.

Raúl Guti quiso dar las gracias a todo el mundo por las muestras de apoyo recibidas, que han ido desde el club a todos sus compañeros, pasando por cientos de aficionados del Real Zaragoza: “Lo único que me sale ahora mismo son palabras de agradecimiento por todos los mensajes recibidos, no sabéis realmente el cariño que siento y sentí ayer (por el lunes) en La Romareda. Gracias de corazón, Real Zaragoza; gracias de corazón, Elche, por no dejarme caer en esta dura etapa”.

Y termina con esa frase que es toda una declaración de intenciones: “Volveré más fuerte que nunca y sobre todo... Pobre del que quiera robarnos la ilusión”.