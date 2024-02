El Real Zaragoza busca el sol ante el Sporting

Por muy mal que vayan las cosas, por muy mal que pinte el percal, jamás podrán arrebatarnos el solsticio de invierno. Pase lo que pase, por muy mal que nos trate la vida, llega una nueva luz camino de la primavera. El sol en nuestro hemisferio ilumina dos minutos más cada día desde el giro planetario de finales de diciembre. En el planeta fútbol, la obsesión esférica que ahora nos ocupa (y preocupa...), el solsticio de invierno llega con la clausura del mercado de invierno. Entonces quedan definidas las plantillas con las que los equipos caminarán hacia la primavera hasta afrontar el objetivo en el tramo definitivo del año futbolístico. En este periodo de cambio, el Real Zaragoza ha fichado un portero de verdad (Édgar Badía), un mediocentro reconocido y reconocible en Zaragoza (Raúl Guti) y un lateral derecho franco-argelino que apenas contaba en el Lille. Y con estos activos atravesaremos el equinoccio de primavera. Ojalá haya celebración allá en junio, en el solsticio de verano.

El cambio climático todavía no nos ha robado la niebla, la boira que nos suele acompañar de trasnochada y de madrugada en Zaragoza. Niebla en partidos de noche, en entrenamientos de mañana (como la foto que sostiene gráficamente esta página). Luego, escampa. Todo, tarde o temprano, siempre escampa... Hasta esta niebla que nos empapa ya más de diez años en Segunda, algún día escampará. Ahora, camino de la enésima primavera entre la niebla de Segunda, el Real Zaragoza busca el sol, la luz que le guíe en su gris caminar por las carreteras secundarias del fútbol español. Hasta el momento, camino de paso corto con Velázquez, con cinco empates en ocho partidos, solo dos brincos y un sensible tropezón.

El tropezón, paradójicamente, llegó en el primer movimiento, en el primer partido de la era Velázquez, allá en noviembre, en Albacete (1-0). No ha vuelto a perder el Zaragoza desde su visita al Carlos Belmonte. Tampoco ha avanzado sustancialmente, pues los empates mantienen estados, pero en muy pocas ocasiones los mejoran. El Zaragoza, inquilino de la decimocuarta plaza con 33 puntos, necesita ganar, ganar y volver a ganar para alcanzar la zona de promoción de ascenso, ahora habitada en la cota de los 40 puntos. En este objetivo, Velázquez lanzó un mensaje repleto de ambición en la previa a la visita del Sporting de Gijón, que esta noche comparecerá en La Romareda. Ataque desde el minuto 1, que es mucho atacar para un Zaragoza que se tapó con tres centrales para sumar tras la pulmonía que pilló en Albacete. A falta de fútbol que llevarse a la boca, buenos son los puntos.

Eso sí, el camino hacia la promoción se asfalta con puntos. Pero Velázquez pretende incluso iluminar el itinerario. En su última comparecencia en casa, ante el Andorra, el Zaragoza venció en fondo, pero no en forma. Algo así como el topicazo cacofónico aliterativo de venció pero no convenció. El sol que iluminará el camino, el sol que persigue el Real Zaragoza, Velázquez lo anhela. En el cuadro que pintará hoy no figurará Marc Aguado respecto a la última alineación titular, al estar sujeto a sanción. Fran Gámez se encuentra lesionado, lo que significa un problema en la banda derecha. Con Germán Valera también tocado, quizá juegue hoy sin carrileros. Esto es, repetirán muchos nombres de la última alineación, pero puede haber cambio de posición, de estructura. Regresa Raúl Guti a La Romareda. El hecho, en sí mismo, ya es significativo para un Real Zaragoza que busca la luz entre la niebla de febrero.