Real Zaragoza: fichajes para jugar ya

Está entrenando muy bien el equipo. Eso aseguró este sábado Julio Velázquez. Afortunadamente, a puerta cerrada, otra cosica es, o parece ser, nuestro Real Zaragoza. Porque lo que es a puerta a abierta en los últimos tres partidos... Igual cuando empató en Elda abrazando la estampita y a Édgar Badía, en casa cuando ganó al Andorra apelando al otro fútbol y a Édgar Badía también, o en la nada al cuadrado de Alcorcón que aportó un punto gracias otra vez a Édgar Badía. Con todo esto, podemos afirmar que desde el inicio de la segunda vuelta, los dos empates y la victoria facturados se entienden a partir de su (nuevo) portero, con todo lo bueno y lo malo que esto significa. Quedémonos con la bueno, mejor: hay portero. La cuestión no es baladí. Ausente Cristian Álvarez, por fin el Zaragoza tiene portero.

Édgar Badía llegó, jugó y ha rendido de inmediato. Su rendimiento, esencial, incluso diferencial. Sin duda, el guardameta, muy por encima del fútbol desarrollado por sus compañeros, ha sido el promotor básico de los cinco puntos. A partir de su seguridad, de encajar solo un gol (en el campo del Eldense, 1-1) y de firmar dos porterías a cero, posibilitó los empates a domicilio y la victoria en casa ante el Andorra. El guardameta constituyó la primera incorporación en el mercado de invierno, un trajín del que el Zaragoza espera salir beneficiado, pese a las lógicas dudas que dejan al menos los huecos sin cubrir: un lateral izquierdo específico y una rotación de nivel en la punta.

Además de una pregunta (¿qué hace aquí Poussin?), en la lonja de enero también aparecieron a última hora certezas e incógnitas. La certeza se llama José Raúl y se apellida Gutiérrez Parejo. Raúl Guti no necesita presentación. Al menos, en Zaragoza. Todocampista absolutamente identificado con el Real Zaragoza, su llegada supone un robustecimiento en todos los órdenes. Las palabras de un futbolista, igual en público que en privado, suelen tener un valor relativo. Las de Raúl Guti, mucho más las referentes al Real Zaragoza, no. Sus palabras se han correspondido con los hechos: dijo que quería jugar en el Zaragoza, y en el Zaragoza juega. Y puede jugar incluso hoy. A pesar de que disfrutaba de pocos minutos en el Elche, se encuentra en plena forma, según pintó este sábado Velázquez. Además, eso de que no jugara en el Elche... Tampoco jugaba Édgar Badía y ya ven cómo las pilla... O sea, que irá citado e incluso puede jugar. Y eso que en el medio suele haber bastante sustancia con Marc Aguado, Jaume Grau y el perejil de todas las salsas (al menos de la zaragocista), Francho Serrano. La sanción por acumulación de amonestaciones de Marc Aguado debería cerrar cualquier debate acerca de la necesaria ubicación de Francho en el medio.

Akim Zedadka, en un eslalon. Toni Galán

Por tanto, repasemos los tres fichajes de invierno: Édgar Badía jugará seguro, Raúl Guti estará seguro y probablemente también juegue, y Akim Zedadka es posible que también juegue este lunes. En el caso del franco-argelino, cabe contextualizar su posible presencia. Fran Gámez, que atraviesa por un buen momento de juego, se encuentra en fase de recuperación de su lesión. De la misma forma que Julio Velázquez se mostraba optimista con la inmediata activación de los fichajes, ayer prácticamente descartaba al lateral saguntino, uno de los futbolistas a los que mejor les ha sentado la mutación táctica a tres centrales y dos carrileros. Como carrilero que es, claro. Llegados aquí, nace la disyuntiva: cambiar jugador por jugador o cambiar jugador y posiciones en el campo: algo así como mover a Francho al lateral derecho. Mejor, no. Mejor que el perejil continúe enriqueciendo la salsa en el centro del puchero.

Por tanto, es posible, incluso probable, que juegue Akim Zedadka. Sin haber disfrutado de un solo minuto en el Lille, parece ser que a Velázquez le gusta. Con Marcos Luna en Irún y con Fran Gámez tocado, pocas opciones más le quedan a Velázquez, aunque en el filial juegue de lujo Juan Sebastián. Pero este lunes puede ser el día de Akim, posiblemente de Raúl Guti y seguro de Édgar.