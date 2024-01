Francés: "En Segunda es muy difícil ganar partidos"

Avanza la semana, más larga que de costumbre, y el Real Zaragoza sigue preparando el duelo del próximo lunes (La Romareda, 20.30) ante el Sporting de Gijón. Una cita ante un rival directo, de la parte alta, en la que el Real Zaragoza está obligado a ganar para no perder el enésimo tren de arriba.

Julio Velázquez sigue recuperando efectivos. Los entrenamientos están cada vez más nutridos de futbolistas del primer equipo y, tal y como ha señalado Alejandro Francés en sala de prensa, esto es “muy positivo” para el rendimiento del grupo.

“Hemos tenido bastante lesiones y nos hemos repuesto bien. Tenemos una plantilla larga y, aunque se han notado las ausencias, ahora podremos afrontar mejor los partidos”, ha indicado el canterano, asegurando que el vestuario está “muy animado” y centrado en sacar adelante un partido que será “duro”.

“El equipo está trabajando mucho. Tenemos confianza e ilusión y vamos a intentar que eso se refleje en los partidos, para transformarlos en victorias”, ha añadido el defensor, antes de referirse a la circunstancia de jugar con tres atrás, que precisamente ha traído su mejor versión.

“Somos cuatro centrales de garantías. Al final, por circunstancias, estamos los cuatro preparados para jugar y eso es lo más importante en Segunda: tener una buena defensa. Yo creo que estoy jugando muy bien, el míster me está dando mucha confianza, y al final eso también se nota y repercute”, ha añadido Francés, considerándose un jugador polivalente que puede actuar en “todas” las zonas de la zaga.

“Me adapto muy rápido y el entrenador lo sabe. Se han dado circunstancias en las que he tenido que jugar en la banda izquierda y luego en la derecha, y ya le dije al míster que yo estoy preparado para aportar mi granito de arena para que podamos ganar partidos. La defensa de tres es un sistema que me gusta, con el que estamos seguros”, ha proseguido un Francés que le da importancia a lo que el Real Zaragoza viene haciendo a pesar de no ganar.

“En Segunda es muy difícil ganar partidos, y es muy importante no perderlos. Estamos jugando en casa de equipos complicados y ahora tenemos un partido muy bonito en casa ante el Sporting para pelear por el play-off. Ellos vienen en buena dinámica”, ha explicado, para terminar haciendo una valoración del hecho de jugar tantos lunes.

“Somos el equipo que más está jugando entre semana y entiendo que para la afición es una 'putada'. Siendo lunes o viernes, siempre estamos muy bien acompañados y creo que este lunes va a haber una gran entrada. No entiendo esta situación pero es algo en lo que no podemos hacer nada y tenemos que seguir hacia adelante”, ha concluido.