Oso, opción de última hora para el lateral izquierdo del Real Zaragoza

El Real Zaragoza tiene a Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’, futbolista alicantino de ascendencia argentina del Sevilla Atlético, como una alternativa en la lista de Cordero para reforzar el lateral izquierdo en estas horas finales de mercado. Sin embargo, el joven jugador de 20 años no es en estos momentos las primera opción del Real Zaragoza para la posición de carrilero o lateral zurdo ofensivo, y el club trabaja en otras prioridades. Solo en función del desarrollo de esas negociaciones podría tener viabilidad en las últimas horas del mercado la apuesta por Oso, una opción muy seguida por Juan Carlos Cordero en las últimas semanas y por la que el director deportivo ha realizado consultas a sus representantes y al Sevilla en las últimas horas. No está claro, en todo caso, que el club hispalense le deje salir, pues Oso es fijo en el filial, cuentan con él y el jugador quiere seguir, tal y como ha adelantado ABC Sevilla

El Zaragoza sabe ya que no será tampoco una alternativa sencilla en una posición en la que el club arrastra una necesidad desde septiembre, cuando se lesionó Nieto. Desde entonces, Juan Carlos Cordero aún no ha conseguido reclutar ningún hombre para el lateral izquierdo, una posición complicada en el mercado. Para este enero, su opción favorita era José Salinas, del Elche, pero el club ilicitano ha decidido sacar de la plantilla antes a Lautaro Blanco y quedarse con su canterano como recambio de Clerc y Tete Morente en el carril izquierdo. Cordero se ha centrado en las últimas horas en el mercado de filiales. Gusta mucho también Pablo Pérez, del Atlético de Madrid, pero el Zaragoza ya tiene tres cedidos del club madrileño (Mouriño, Mollejo y Valera) y no puede incorporar ningún jugador más de allí mediante esa fórmula.

Oso es un extremo zurdo reconvertido al lateral, muy apropiado para desenvolverse a carril completo. Tiene potencia, un buen tren inferior y buen pie para los centros. Lleva dos años en la cantera sevillista, después de pasar por clubes alicantinos, el Murcia y el Málaga, y debutó en Copa contra el Astorga en el primer equipo este año. Le queda un año de contrato y ya hay contactos para una renovación. La única vía de llegada al Zaragoza es una cesión tras prorrogar ese vínculo, y como parche eventual hasta junio en un puesto donde Nieto y Lecoeuche tienen contrato.