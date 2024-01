Pulso entre Real Zaragoza y Elche por Guti y Sergio Bermejo

Las diferencias de criterio a la hora de valorar las situaciones y estatus de Raúl Guti y de Sergio Bermejo han conducido las conversaciones entre Real Zaragoza y Elche a un punto de estancamiento al que las diferentes partes implicadas observan una difícil salida. La operación a dos bandas entre ambos clubes ha vivido en las últimas horas un retroceso al que solo las horas finales del mercado, cuando el tiempo se agotas y las cartas de le negociación quedan boca arriba, pueden volver a dar vida. El pulso entre Juan Carlos Cordero y Raúl Sanllehí y el propietario del Elche, el polifacético empresario e intermediario Christian Bragarnik, ha alcanzado en las últimas horas su máximo punto de tensión, hasta el punto de poner la cuerda de la operación al límite. Las últimas conversaciones entre partes, lejos de aclarar la negociación, la han distanciado, con la valoración de sus respectivos futbolistas, Guti y Bermejo, y la fórmula final de un posible acuerdo, como divergencia entre los protagonistas.

Básicamente, las cosas están así: Guti quiere venir al Zaragoza y todo está apalabrado para que así sea. Por su parte, Sergio Bermejo tiene elegida su salida al Elche si desde el despacho de Juan Carlos Cordero se le da la luz verde definitiva, tal y como quedó gestionado a finales de la pasada semana. Sin embargo, el cruce de intereses no termina de desbloquearse. El Elche quiere algo más que Bermejo para dar salida a Guti, a quien se le valora de acuerdo a las cantidades (1,5 millones de euros) que aún le quedan por amortizar en sus estados contables, un requisito básico en la normativa del control económico de LaLiga.

Y el Zaragoza, por su parte, valora también a Bermejo como un activo de traspaso de valor semejante a Guti. El Elche no acepta ese mecanismo de transferencia. La vía de la cesión parece también complicada, pues Bagarnik no quiere perder la inversión de cinco millones realizada, o al menos no perder toda y conservar al menos la amortización pendiente, y solo aceptaría el préstamo (con opción de compra obligada en caso de ascenso) si Guti, que acaba contrato en 2025, amplia algún año ese vínculo. En el Zaragoza, tampoco se contempla la cesión de Bermejo, con final de contrato también en 2025, como moneda de cambio.

El Elche mueve pieza con Puigmal

De esta manera, la operación ha entrado en una fase de bloqueo en la que el Elche ha movido una pieza que indirectamente puede jugar un papel decisivo. El club ilicitano está a punto de cerrar la incorporación de Arnau Puigmal, con quien el Zaragoza tuvo un principio de acuerdo a comienzos de enero que una lesión muscular dejó en papel mojado. Ahora, el Elche está dispuesto a firmarlo y esperar a su recuperación en la última quincena de febrero. Puigmal es un jugador polivalente, puede jugar de ‘8’, la posición de Guti, pero también como ‘10’ o extremo derecho, los espacios naturales de Bermejo.

La llegada de Puigmal, en todo caso, afecta más a Guti, se piensa más en él como un centrocampista, que como un hombre de banda, por lo que el interés del Elche en Bermejo sigue vivo, según ha podido saber este periódicos: Bermejo aún interesa al club ilicitano independientemente del movimiento a punto de cristalizar por Puigmal.