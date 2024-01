Real Zaragoza: una semana de fichajes y salidas

La última semana. El Zaragoza enfila ya los días finales del mercado invernal de fichajes, periodo de inscripción de nuevos futbolistas abierto hasta las 23.59 del próximo miércoles y en el que el club aragonés aún tiene abiertos varios frentes. Hasta el momento, el portero Edgar Badía, cedido por el Elche hasta final de temporada con opción obligada de compra en casa de ascenso a Primera División, es la única operación sellada por el Zaragoza. Su director deportivo, Juan Carlos Cordero, aún tuvo acordado otro fichaje, el centrocampista ofensivo Arnau Puigmal, por quien se alcanzó un pacto de cesión con el Almería y con quien ya estaban redactados los contratos para culminar la incorporación. Sin embargo, una lesión muscular que le puede tener apartado de los terrenos de juego hasta marzo disolvió este fichaje. De momento, más allá de la llegada de Badía, en el Zaragoza solo se ha producido la salida, cedido hasta el 30 de junio con opción de compra, de Marcos Luna al Real Unión.

Por lo demás, está casi todo por hacer. Cordero tiene marcada la hoja de ruta dentro de su particular método de trabajo.

El ejecutivo murciano es partidario de esperar a los días finales, se mueve bien en esos tramos del mercado, especialmente en enero, cuando se desbloquean operaciones, bajan las exigencias de los clubes y los futbolistas, entran al mercado futbolistas que a comienzos de enero no estaban, los límites salariales obligan a sacar jugadores… Ahí, Cordero se mueve como pez en el agua. Por otro lado, el mercado aún tiene que zarandearse: la disputa de la Copa del Rey -los clubes de Primera sujetan jugadores ante la saturación del calendario en enero- y, además, este año de la Copa de África son elementos que están condicionando tiempos.

La idea de Cordero es la siguiente para los días finales de mercado en una plantilla en la que tiene libres aún tres dorsales: el ‘2’, el ‘4’ y el ‘16’. Busca un jugador de las características de Arnau Puigmal, un centrocampista de perfil ofensivo capaz de desplegarse en la banda derecha -como extremo o como carrilero en el actual sistema táctico del equipo- y también ocupar posiciones interiores en la segunda altura del centro del campo de Julio Velázquez -donde ahora juegan Maikel Mesa o Francho Serrano, principalmente-. Antonio Puertas, del Granada, a quien Cordero le tiene el ojo echado para el próximo curso aprovechando que finaliza contrato, es uno de esos perfiles tanteados, pero es complicada su salida del Granada. De momento, se cuenta con él, y solo movimientos finales de mercado en el club andaluz podrían facilitar esta opción.

La otra prioridad de Cordero es un pivote. Un mediocentro de naturaleza defensiva, poderío atlético, capacidad de robo y fuerte en los duelos. Su favorito es Omenuke Mfulu, centrocampista de Las Palmas que también está en la agenda del Oviedo y del Espanyol. El Zaragoza está bien posicionado por él, una vez que su club accedería a su salida. La operación, no obstante, está demorada a los días finales, en función de cuándo regrese Mfulu de la Copa de África, torneo en el que está compitiendo con la República del Congo. Si hoy pierden con Tanzania, seguramente quedarán eliminados y Mfulú, reclutado de última hora para una selección en la que aún no ha tenido minutos, regresará a España, con su salida de Las Palmas en la agenda inmediata. El Zaragoza espera. En caso de que esta vía no coja velocidad definitiva, el club mirará otras opciones. El aragonés Raúl Guti, ofrecido por sus representantes y con ganas de regresar a La Romareda, pero de complicada salida económica del Elche, es uno de los tantos centrocampistas ofertados a Cordero. Pero la idea del Zaragoza es fichar un pivote defensivo.

La plantilla está diseñada para jugar con dos mediocentros, y Velázquez quiere añadir otro perfil, pues al manos alinea a tres de ellos (más Maikel Mesa). Así, la intención es incorporar un jugador más a la zona en la que están Marc Aguado, Jaume Grau, Francho Serrano y Toni Moya.

El lateral izquierdo

Otro de los objetivos pendientes es el lateral izquierdo. La lesión de Nieto y la incertidumbre física de Lecoeueche durante toda la temporada han llevado a Cordero a rastrear ese mercado. Su prioridad es José Salinas, del Elche. El director deportivo está a la espera de si el club ilicitano da salida al argentino Lautaro Blanco, algo que aún no está claro debido a la compleja propiedad de los derechos del futbolista, su deseo de ir a Argentina y la intención del Elche de ejecutar una venta.

Si de aquí a una semana Lautaro no sale del Elche, se quedará como lateral izquierdo de la rotación y sería José Salinas quien tendría todas las papeletas para salir. El Zaragoza ya ha contactado con él y tiene su buena predisposición para llegar cedido, pero es necesario que el Elche le abra la puerta.

Un centrocampista ofensivo, un pivote defensivo, un lateral izquierdo… Y un atacante. El Zaragoza ha tanteado el fichaje de un ‘9’ -con el Choco Lozano (Getafe) como gran y complicada aspiración-, pero para la llegada de un delantero centro, también sujeta al estado de la rodilla de Bakis, es necesaria la salida de Sergi Enrich, tal y como pretende el Zaragoza. El balear, por circunstancias familiares, es reacio a salir ahora, así que la solución pasaría por un acuerdo de rescisión de contrato -le queda temporada y media-. Si no, las miras de Cordero -siempre y cuando haya límite salarial- se dirigirían a otro tipo de atacante, con el nombre de Bebé (Rayo Vallecano), muy presente en la agenda de un director deportivo que aún tiene que agilizar salidas, sobre todo, la de Poussin, con opciones de regresa a Francia.