Velázquez: "Hemos hecho un partido extraordinario"

Julio Velázquez compareció en la sala de prensa “muy feliz” y, en primer lugar, quiso agradecer a los operarios del club haber hecho posible la “bonita victoria” conseguida por el Real Zaragoza, en un partido en el que el equipo aragonés fue “dominador de principio a fin”.

“Hoy era importante tener esa madurez competitiva. Enfrente había un rival con una propuesta distinta a la que nos habíamos enfrentado el lunes, y es un lujo tener estos jugadores porque han sabido diferenciar los momentos y, sin duda, hemos merecido la victoria”, valoró el preparador castellano, recordando que necesitaban “sumar de tres”.

Sarabia sorprendió a Velázquez con un planteamiento distinto al que suele utilizar, pero el Real Zaragoza supo contrarrestar, sin permitir que el equipo del Principado tuviera protagonismo con balón por los espacios centrales. “Era vital neutralizar los pasillos de dentro. Y eso es una cuestión de creer y estar convencido. Estoy orgulloso de los chicos”, añadió el técnico, destacando el “gran vestuario” que maneja.

“Es una pasada cómo viven estos chicos las derrotas y las victorias, y cómo son capaces de reponerse de los golpes”, subrayó, considerando que el Real Zaragoza había firmado un partido “extraordinario” en todos los aspectos.

En ese sentido, indicó que dejar la portería a cero “ayuda” y elogió el papel de Edgar Badía desde su llegada, puesto que ha tenido intervenciones de mérito, que este sábado fueron acompañadas de la “gran implicación” de los defensores zaragocistas.

Fue un duelo “muy completo” en el que Marc Aguado acabó tocado por un golpe. Habrá que esperar para conocer cuál es exactamente su pronóstico, puesto que Velázquez, al término del encuentro, no pudo especificar qué tiene.

“Todavía no he tenido oportunidad de hablar con el doctor. Espero que no sea nada importante, pero ahora no puedo concretar”, afirmó el entrenador zaragocista, para terminar agradeciendo el apoyo de los aficionados en un choque que, en las horas previas, estuvo envuelto de un ambiente enrarecido por el temporal y el consiguiente aplazamiento.