Lecoeuche apunta a ser otra vez baja por no estar al cien por cien

La ausencia forzosa del central Jair Amador, castigado con 5 tarjetas amarillas tras ver la última en el partido del lunes en Elda, invita a Julio Velázquez a variar su defensa de 5 y volver a la línea de 4, con solo dos centrales. Y, paralelamente, la situación de escasez de forma física del lateral zurdo Lecoeuche, titular aprontado ante el Eldense y que está aún lejos del cien por cien en términos físicos tras mes y medio de baja por una lesión muscular, puede favorecer la decisión porque, así, tiene mucho más sentido el reingreso en el once inicial del canterano Borge en ese ala de la zaga.

Sobre Lecoeuche, Velázquez dejó varios renglones en su kilométrica rueda de prensa previa al partido. “Quentin viene de una lesión. Durante 6 semanas ha estado parado. En Elda pudo llegar a los 70 minutos haciendo muchísimo esfuerzo, cosa que le agradezco. Pero hay que manejar muy bien este tipo de situaciones. No vamos a jugar de domingo a domingo. Es de lunes a viernes, con un viaje importante de por medio. Hay que valorar si puede ser de la partida o nos decantamos por otro perfil. Es importante saber de dónde viene el jugador a nivel lesivo y de cargas”, avisó 'motu proprio' el entrenador, en un giro que da a entender cómo están las circunstancias con el futbolista francés.

En el único pasaje en el que Velázquez respondió cortita y al pie a una pregunta concreta, el vallisoletano indicó que el parcheo de Francho como lateral zurdo, que puso en práctica en la recta final del duelo en Elda, no cabe esta vez. “Francho, cien por cien que no va a jugar de lateral izquierdo. Durante el desarrollo del partido, puede ser, pero no de inicio. Eso sí, titular será seguro. Pero en otra posición", dijo Julio.

De Lluís López, que si continuara apostando por la defensa de 5 piezas sería el sustituto natural del sancionado Jair, habló bien pero sin garantizar su presencia. “Lluís está muy bien. Entiende muy bien el juego y entrena fenomenal. Depende si jugamos con 4 o con 5, es una posibilidad”, dijo Velázquez.

Y, curiosamente, en este pasaje de su comparecencia ante la prensa, volvió a lanzar un mensaje al aire sobre Lecoeuche. Hay cierta querencia obsesiva desde hace un tiempo en el club por envolver en celofán al carrilero galo. “Es un chico extraordinario, maravilloso. Por desgracia, ha tenido diferentes lesiones. El otro día, motivado por las bajas que estamos teniendo en ese puesto de lateral izquierdo, hizo un esfuerzo. Y no era sencillo después de tan pocos entrenamientos como llevaba. Era un partido complejo. Ante el Andorra, es una posibilidad que pueda repetir como es otra que no lo haga. Puede ser un partido de esfuerzos, de distancias, es un partido diferente”, insistió Velázquez en su ponderación reiterada sobre el rubio francés.