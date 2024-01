El descafeinado entrenamiento del Real Zaragoza en puertas del fin de semana

Jueves descafeinado en las rutinas de trabajo del Real Zaragoza. Cuando el equipo que dirige Julio Velázquez encara ya la recta final de sus 26 días de parón en la competición derivado de la Navidad y fin de año, el cuerpo técnico ha decidido llevar a cabo una jornada de gimnasio puro y duro, nada de fútbol, un relax ante las rutinas que abarcan ya más de tres semanas sin liga.

A efectos prácticos, ha sido un jueves más próximo a una jornada de fiesta y descanso que otra cosa. No hubiese supuesto ningún inconveniente declarar este jueves como día de libranza. Pero, de cara al reencuentro con la liga, es más lucido exponer hacia el exterior un día de cierta carga física y tratamientos específicos en las máquinas del gimnasio de la Ciudad Deportiva. La competición vuelve ya, este viernes, en 24 horas... pero lo hace para otros. Como sucederá el sábado y el domingo. Al Real Zaragoza, La Liga lo ha llevado al vagón de cola de la jornada 22, el lunes a las 20.30 en el estadio Pepico Amat de Elda (Alicante), lugar novedoso en la historia blanquilla.

Cinco días quedaban por delante cuando los futbolistas desayunaron y abordaron en las instalaciones de la carretera de Valencia este día atípico. Jueves, viernes, sábado, domingo y casi todo el lunes. Por eso, no es cuestión de sobresaturar a muchos de los futbolistas que componen a estas alturas la plantilla. Esta mini pretemporada invernal se ha hecho ciertamente larga a todo el mundo. El plan de calendario de La Liga está hecho más con los pies que con la cabeza. Pero son los clubes los que lo aprueban en verano. No cabe queja, pues.

La plantilla del Real Zaragoza, en plena faena este jueves. Tino Gil/Real Zaragoza

A no haber nadie pisando el césped este jueves, el club invitó a los periodistas a que no se acercaran a la Ciudad Deportiva. Era inútil. Lo dicho, como si fuese un día de asueto. Jueves... y de rebaje. Esto solo es posible y compresible si tu torneo liguero te ordena jugar en la noche de un lunes. El neofútbol.

Así que, en esta antesala de la jornada que abre la segunda vuelta (el primer partido, en nada, es el Eibar-Racing de Santander del viernes a las 20.30), las fotografías, las imágenes y los detalles informativos los ha generado en exclusiva el propio club. Modalidad novedosa en esta plaza, no así en otras. Y no desdeñable que, un día no lejano, pueda establecerse como más habitual y común.

El equipo retomará el trabajo ordinario el viernes, proseguirá enganchando con el duelo ante el Eldense el sábado por la mañana (hablará al mediodía el técnico, Julio Velázquez) y rematará con los detalles el domingo, antes de partir en autocar hacia el interior de la provincia de Alicante. Un largo viaje tras un no menos largo fin de semana de espera para reanudar una competición a la que le resta aún la mitad de camino.