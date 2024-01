Edgar Badía: "Es una ilusión tremenda llegar al Real Zaragoza"

Edgar Badía ya luce los colores del Real Zaragoza. Con el dorsal 25 a la espalda, el nuevo portero del equipo aragonés fue presentado este martes en La Romareda ante medio centenar de aficionados. En su puesta de largo, el director general Raúl Sanllehí agradeció su voluntad y esfuerzo para que la operación fructificara con velocidad: “Si no hubieras querido venir, no se hubiera podido producir”, aseguró. Badía, acompañado de su agente y su familia, entre ellos su bebé Eros, subrayó su entusiasmo por esta etapa: “Quiero agradecer a la propiedad por hacer esto posible. Es una ilusión tremenda llegar al Zaragoza. Vengo cedido hasta final de temporada, pero afronto el reto de intentar aportar mi grano de arena y luego nunca se sabe lo que puede pasar. Ojalá podamos ascender. Luego ya veremos”.

Por su parte, Juan Carlos Cordero razonó las claves de este movimiento de mercado. “Es un portero de gran recorrido. Titular habitual en sus equipos. Ha decidido dejar un club donde es muy querido y ha dado el paso de salir de su zona de confort. Ha sido valiente y hay que valorarlo. Es un portero rápido, ágil, con reflejos. Nos va dar confianza y estabilidad en la posición. Nos dará rendimiento y adaptación inmediata”, aseguró el director deportivo.

El nuevo portero, de 31 años, destacó su gran cualidad: “Soy muy competitivo y deseo ganar siempre. Quiero aportar eso al equipo”. Lo podrá hacer ya desde el próximo lunes, contra el Eldense. Está listo para jugar: “Estoy muy en forma. He jugado la Copa del Rey y, de hecho, iba a jugar hace tres días, cuando estaba a punto de cerrarse la operación. Ahora llevo un par de sesiones con el equipo y ese feeling con los centrales ya lo siento. Creo que es un grupo de jugadores fantástico. Me han acogido increíble. Me siento ya preparado, como si hubiera partido mañana”.

Badía deberá competir, cuando se recupere, el puesto con una figura del peso emblemático de Cristian Álvarez. “Nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo, de hecho, debuto en el fútbol profesional con el Espanyol después de una lesión de Cristian. Estuvimos mucho tiempo entrenando juntos allí y como rivales tenemos un respeto mutuo espectacular. Siempre nos habíamos tenido ese cariño y ahora vamos a ser compañeros y cada uno va a aportar su granito de arena. Hablas de una figura... De los porteros del siglo XXI del Zaragoza, obviamente estamos hablando de uno importantísimo. En los últimos años ha hecho unas temporadas espectaculares, es el capitán y creo que es muy importante para el club. Es un placer para mí poder coincidir y compartir con él”.

Badía ha sido rival del Zaragoza en la primera vuelta. Sabe el equipo al que llega y cuál es el desafío. “Yo vengo con la máxima ambición para aportar mi granito de arena y para dar pasos hacia delante, engancharnos con los mejores y llegar a los últimos diez partidos con opciones a todo. Hay una plantilla más que suficiente. El Zaragoza está en condiciones de competir a cualquier rival. Yo, como rival, lo que he visto es que si el Zaragoza no hubiera cogido esa pequeña mala racha en mitad de la primera vuelta, la hubiera terminado entre los cuatro o cinco primeros. El objetivo es aprender de eso, de que la Segunda es muy complicada y que si entras en un bache te vas alejando de esa zona de privilegio, y ser estables. Creo que hay plantilla para poder conseguirlo”.

También aprovechó el portero catalán para evaluar la figura del entrenador, Julio Velázquez. El míster me ha parecido una persona exigente, muy observadora, que está a tope todo el día y que tiene muy claro que quiere establecer un fútbol de élite aquí. La plantilla lo ha acogido muy bien, los entrenamientos son intensos y la verdad es que me ha gustado mucho. El trato personal que he podido tener con él también muy bien. Esa es una base importante y, como he dicho antes, para mí es fundamental el ambiente y lo que he visto dentro de la plantilla. Lo que entre los jugadores me huelo es una relación espectacular. Hay una competitividad sana, sabiendo que hay jugadores de mucho nivel dentro de la plantilla y que todos no pueden jugar. No he visto en ningún momento a alguien que parezca que no está con el grupo. Incluso en el vestuario, lo que he visto hablar unos con otros, lo que me han venido a hablar a mí... No hay sitio en un banco y desde el primer día te hacen un hueco. Eso me huele muy bien y para mí es un punto fuerte de esta plantilla”, recalcó.