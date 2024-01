Cordero: "La idea en el Real Zaragoza es que no haya salidas. El mercado de enero es para reforzarnos, no para debilitarnos"

En el marco de la presentación de Edgar Badía como nuevo portero del Real Zaragoza, el director deportivo Juan Carlos Cordero ha abordado diferentes cuestiones del mercado invernal de fichajes del club aragonés. Aun sin desvelar las líneas principales de su plan de trabajo, el ejecutivo ha efectuado algunas pinceladas de interés sobre los pasos a dar en los próximos días, hasta el 31 de enero.

Lo primero ha sido la valoración del fichaje de Edgar Badía y del estado de la portería, posición que con esta incorporación sufre un volantazo respecto a lo planeado en verano con la llegada de Poussin y el rol renovado de Rebollo, y que descubre el primer desliz relevante en el trabajo de Cordero en su año en el club. “En verano quisimos hacer tres porteros de nivel en primera plantilla para que hubiera competencia. Ahora, la lesión de Cristian y la recaída que sufrió contra el Eibar han alargado su proceso de recuperación, aunque esperamos que a principios de febrero pueda estar con el grupo. Queremos que cuando vuelva sea en perfectas condiciones. A partir de ahí, la operación de Gaetan (Poussin) creo que fue buena para el club. Era un jugador libre y es un activo. Su rendimiento ha tenido buenos partidos y actuaciones puntuales que han mermado al equipo en puntos. Así es el fútbol, ya sabemos que la portería llama más la atención para lo bueno y para lo malo. Esa es la realidad. Y el club tiene que actuar para mejorar esa posición. Ahora tenemos cuatro porteros. Posiblemente, Gaetan tenga que salir. Es lo mejor para el club y para el jugador”, evaluó Cordero.

El director deportivo realizó un análisis de la hoja de ruta del mercado enero. “Nuestra prioridad para el primer partido después de las vacaciones era la portería. Así lo establecimos el cuerpo técnico y dirección deportiva. A partir de ahí, estamos muy contentos con la plantilla que se hizo en verano. Los jugadores que están son los que nos van a llevar a final de temporada a estar en la parte alta. Los que vengan ahora tienen que ayudar, complementar y mejorar la plantilla, pero siempre con la base que ya tenemos. Ahora, queremos complementar alguna posición en la que nos pueda faltar algún retoque y cubrir a algún jugador que no termina de recuperarse de una lesión o de bajas que sufrimos en la primera vuelta importantes, como la de Carlos Nieto. El lateral izquierdo es una de las posiciones que estamos valorando”,

Cordero, en todo caso, subrayó que el mercado exige unos tiempos y un manejo de las oportunidades. Ante todo, apuntó que el objetivo es potenciar la plantilla y añadirle nuevos complementos. “No tenemos prisa por firmar. Casi todos los jugadores tienen un club y dependen de si les dejan salir o no les dejan salir. No depende solamente de nosotros o del jugador. Vamos a llevar todo con calma. Atentos a cualquier momento que nos permita mejorar la plantilla. Pero el mercado de enero es para reforzarnos y complementar la plantilla, no para debilitarnos. Por lo tanto, nuestra idea actual es que no haya ninguna salida de ningún futbolista. Teníamos una plantilla corta, tenemos 22, ahora hay tres fichas libres. No hay necesidad de salidas, otra cosas es que pueda venir algún jugador a hablar conmigo que pueda hacerlo porque tenga alguna oferta. Estamos contentos con todo. La idea es mejorar la plantilla. Ya sabemos que esto es muy largo, faltan 20 días, esto da muchas vueltas y sabemos cómo son los mercados”, aseguró.

La delantera es una de las posiciones a la que el club quiere darle una vuelta de tuerca ante las lesiones y la ausencia de goles entre los jugadores principales en el puesto. “Iván Azón se está encontrando ya muy bien y es uno más para el partido contra el Eldense. Si no pasa nada, Bakis la semana que viene se va a incorporar poco a poco al grupo. Su evolución es positiva. Es verdad que no nos han dado los goles y el rendimiento que esperábamos (los delanteros), pero tenemos cuatro delanteros en la plantilla: Sergi Enrich, Bakis -si está bien-, Azón y Mollejo. Todos queremos tener mejores prestaciones, delanteros que nos den 15 o 20 goles, pero no es sencilla. Vamos a esperar a Bakis y su evolución”, advirtió el director deportivo.

El club, según apuntó Cordero, tiene margen de maniobra económico para el mercado, aunque reconoció que ha rivales con los que no se puede competir de tú a tú en este asunto, y eso genera una desventaja a la hora de convencer a los futbolistas. "Desde que estoy aquí, el club siempre ha puesto a mi servicio todo lo que ha podido para tener el máximo límite financiero posible. Hay transatlánticos con los que no puedes competir. Todos sabemos qué equipos son. Así que debemos coger una carretera distinta. Ya pasaba en verano. Debemos adelantarnos, tener otro mercado y convencer al jugador. Tenemos margen para traer algún jugador más aunque no para competir por algunos. Estamos atentos para mejora, sin ninguna obligación más allá del lateral izquierdo", señaló.

Pero, además, la rémora de puntos de esta primera vuelta, con el Zaragoza ubicado en mitad de tabla y varios equipos con mejores expectativas de ascenso, también reduce la capacidad negociadora de Cordero frente a rivales clasificados en la zona noble. “Suele pasar que los clubes que ceden quieren una opción de compra obligada y ven más posibilidades en equipos que van segundos o tercero. También hay que luchar contra eso. Pero, a lo mejor, en dos semanas no estamos a tantos puntos. Hay que intentar que nos vean atractivos", recalcó Juan Carlos Cordero.