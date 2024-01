Moya: "No estuve al nivel que se esperaba, no me sentí cómodo"

Toni Moya es uno de los fichajes relevantes del pasado verano en el Real Zaragoza que no ha estado a la altura requerida durante la primera vuelta. El centrocampista extremeño, contratado por Juan Carlos Cordero desde el Alavés, de Primera División, vino para ser diferencial y elevar notablemente las prestaciones de generación de fútbol en la línea medular del equipo. Y por ahora se le sigue esperando.

Moya fue el primer portavoz del vestuario en este 2024 recién estrenado. Y, con su discurso de frases cortas, asumió su situación con sinceridad y naturalidad. "No estuve al nivel que se esperaba, es verdad. No era esto lo que quería dar. En los últimos partidos sí que he mejorado algo mi versión y espero seguir así en la segunda vuelta", admitió el '21' zaragocista. Un buen paso es siempre reconocer la realidad para poder ponerle remedio.

¿Por qué se ha visto a un Moya tan apagado, tan lejano al futbolista de jerarquía que se valoró cuando fichó en julio? El jugador dio sus razones: "Quizá por falta de adaptación, tal vez por la mala dinámica de resultados que se ha dado, ha sido un cómputo general de todo. Yo, también, no me encontraba cómodo. Hay que darle la vuelta a esta situación", dijo abiertamente el medio del Real Zaragoza.

Juan Carlos Cordero, el director deportivo, y el neuvo entrenador, Julio Velázquez, comparten la idea de fichar un nuevo centrocampista en el mercado invernal que acaba de activarse durante este mes de enero. Ello podría repercutirle a Moya (y al resto de jugadores de esa línea) en lo sucesivo, por el aumento de competencia y la modificación de los roles respecto del proyecto inicial.

"Es cierto que se abre el mercado y no sé si vendrán o no compañeros nuevos. En el caso de que así sea, serán bienvenidos. Todo lo que venga para sumar, será bienvenido. Los futbolistas no decidimos si hacen falta refuerzos o no. Eso es cosa de la gente de arriba", contestó a este asunto que, siempre, desde la existencia de esta ventana de incorporaciones en invierno, ubica a muchos jugadores en los equipos en situación de alerta y expectación por si cambia su situación en el equipo.

De Moya se esperaba una aportación de goles desde la segunda línea y, asimismo, fruto del balón parado, dada su especialidad en lanzamiento de faltas directas. Ni lo uno ni lo otro ha sucedido aún. "Sí, siempre me ha gustado marcar goles y, aquí, no he podido hacer ninguno en la primera vuelta. Vamos a ver si a partir de ahora esto se arregla", señaló con propósito de enmienda en este crucial apartado del juego.

El equipo, tras una mala primera vuelta, partirá desde la posición 14º en la clasificación. Una decepcionante consecuencia de lo hecho hasta ahora. Moya explicó cómo se ve en el vestuario el reto de remontar de aquí a junio hasta lograr la pelea por el ascenso a Primera División. "Yo no miro la tabla. Tenemos que luchar por el objetivo que tenemos para este año. Nos queda aún toda una segunda vuelta por delante, muy importante. Vamos a empezar por ganar el primer partido ante el Eldense y pondremos la base para intentar lo que queremos", expresó finalmente el jugador, sin querer nombrar en ningún momento la palabra tabú, "ascenso".