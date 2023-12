Velázquez: "Estoy muy enfadado porque nos hemos pegado un tiro en el pie"

Una jugada marcó el devenir del Real Zaragoza-Levante. Ese saque de esquina a favor de los aragoneses que, incomprensiblemente, acabó en gol visitante. Ese error en cadena que Julio Velázquez criticó con dureza al término del encuentro, subrayando que estaba “muy enfadado” por lo ocurrido.

“Nos hemos pegado un tiro en el pie en una acción muy absurda. Hemos hecho muchas cosas bien, pero hemos empatado el partido de forma tonta. Era tan simple como cortar el avance. Se pueden perder partidos o empatarlos, pero te fastidia cuando el resultado se da así. Estábamos siendo mejores”, señaló el técnico zaragocista, recordando que su equipo había estado “muy bien” hasta ese 2-1 que trajo “ansiedad” a sus hombres.

“Estamos compitiendo de forma fantástica y luego entramos en un bucle complicado. Esto es así. El fútbol es de saber competir, de saber ganar partidos, y hay errores que no están permitidos”, completó un molesto Velázquez, antes de hacer una lectura más positiva del encuentro, vinculada a la capacidad de reacción de los suyos.

“Como parte buena tengo que decir que, tras el empate, hemos reaccionado y hemos metido al Levante en su área. También es positivo que empatar contra un equipo grande de la categoría parezca una derrota, aunque esto ahora vale de poco”, añadió, en el análisis de un encuentro que, además de ese cruel empate, trajo la lesión de Germán Valera.

Para colmo, se produjo en esa jugada del 2-1 del Levante y, según reconoció el técnico, apunta a ser una rotura muscular. “Su cambio no ha sido por precaución. No podía seguir. Ha notado algo y ahora habrá que valorar con los médicos. Es una pena porque estaba compitiendo muy bien”, explicó el preparador salmantino, que evitó hablar del mercado de fichajes y de las necesidades de la plantilla.

“No es el día. Después de ir ganando 2-0, no es el día. No es el momento de hablar de mercado. Estoy contento con mis jugadores y ahora veremos qué posibilidades puede haber”, zanjó cuando se le cuestionó sobre ese asunto.