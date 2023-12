Lasure: "El jugador criado en el Real Zaragoza siempre quiere volver"

Después de 16 años en el Real Zaragoza, Dani Lasure salió del club en enero de 2022 con destino a Éibar. Esta temporada sigue en el País Vasco, pero en las filas del Amorebieta. El domingo (18.30) se enfrenta a su pasado, un pasado que guarda una gran historia de superación.

¿Qué tal le va por allí?

Muy bien, la verdad es que muy bien. Ya conocía el País Vasco, el fútbol de aquí, y el ambiente que hay en el vestuario es positivo. Los jugadores tenemos una gran relación y me encuentro cómodo aquí.

¿Cómo es el Amorebieta como club?

Es un club familiar, con un ambiente cercano y en el que sus dirigentes saben de dónde vienen y cuáles son las aspiraciones, que, a día de hoy, están en salvar la categoría.

En el País Vasco se vive el fútbol de manera apasionada.

Sí, se vive con mucha intensidad. Aquí el deporte gusta muchísimo; y solo hace falta ver la cantidad de equipos que hay en la élite. Para el jugador es bonito ver cómo se entregan los aficionados.

¿Se es más respetuoso y comprensivo con ustedes, los futbolistas?

Aquí, en el Amorebieta, el trato sí que es distinto al que tenía como jugador del Real Zaragoza. Pero creo que se debe, más que nada, a la dimensión del club y la ciudad. El Real Zaragoza tiene una masa social muy grande; tiene muchos seguidores y, por tanto, más presión. Al fin y al cabo, Amorebieta es un pueblo grande, con otras particularidades, y eso repercute en todo.

Quizá por ello se le de más confianza a los entrenadores. Haritz Mujika tardó en ser despedido a pesar de una dinámica muy negativa…

Sí, forma parte del funcionamiento del club, de su idiosincrasia. Los directivos dejan trabajar a la gente y no se ponen nerviosos, pero la situación de Haritz era bastante crítica, sobre todo en cuanto a resultados. En cuanto a juego no estábamos tan mal, pero ya se sabe que son los resultados los que marcan el devenir de las temporadas.

En el último mes, se había asentado en el equipo titular de Haritz.

Así es. Estas semanas vengo jugando casi todos los minutos y estoy feliz de que mi participación esté siendo alta. Todo futbolista busca eso: tener presencia y protagonismo en los partidos.

Las lesiones del comienzo de temporada están superadas y la enfermedad, por su puesto, también.

Sí, la enfermedad está totalmente superada. No tengo ningún problema físico, ningún tipo de limitación, y a día de hoy solo estoy centrado en rendir al máximo y convencer al entrenador.

A partir de ahora, a Jandro Castro. ¿Cómo están siendo los primeros días con él?

Me ha transmitido buenas sensaciones. Se nota que es una persona que tiene ganas de trabajar para sacar la situación adelante. Tan solo llevamos dos entrenamientos con él, pero se percibe que es un entrenador con ambición.

Él asegura que el Amorebieta todavía está a tiempo de todo.

Yo también lo creo así. Es cierto que llevamos pocos puntos (14, a seis de la salvación) pero el cambio de entrenador tiene que traer una mejora. Ni siquiera ha terminado la primera vuelta y nuestro objetivo tiene que ser empezar a ganar partidos para salvar la categoría.

Empezando por el de este domingo, ante el Real Zaragoza. ¿Cómo será ese reencuentro?

Muy especial. Después de 16 años allí, los recuerdos son muchos y será un partido distinto. Es verdad que en La Romareda sería todavía más emocionante, pero me imagino una tarde de mucho sentimiento.

¿Viene por aquí con frecuencia?

Pues menos de lo que me gustaría. No estamos teniendo demasiados días libres y estoy yendo poco. Durante la pretemporada sí que fui bastante, pero en los últimos meses, por diferentes circunstancias, no.

¿Qué es lo que más echa de menos de Zaragoza?

A las personas: a mi familia y mi pareja. La ciudad también te tira porque tienes tus recuerdos y tu pasado, pero lo que más se echa en falta es tu gente.

Pronto se cumplirá un año de su salida del club. ¿Cómo la valora?

De alguna forma creo que fue lógica. Me la esperaba porque estábamos tres laterales zurdos; a mí solo me quedaba ese año de contrato, y lo normal es que si salía alguno fuese yo. Ha pasado un año pero parece que fue ayer…

¿Confía en volver algún día o es una etapa que ya da por cerrada?

El jugador que se ha criado en el Zaragoza siempre quiere volver. Aunque aquella etapa terminó, nunca se sabe si podría reanudarse. Aquí estoy a gusto, pero veremos qué depara el futuro. Como te digo, a los que marchamos nos queda aquello de querer volver.