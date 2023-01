Lasure rescinde su contrato y libera dorsal para inscribir a Tomás Alarcón

Dani Lasure ha firmado en la tarde de este miércoles la finalización de su contrato con el Zaragoza. Una vinculación que le tenía ligado al club aragonés hasta el próximo 30 de junio. De este modo, la rescisión del lateral izquierdo abre la operación salida del mercado de enero del Real Zaragoza y habilita una ficha en la primera plantilla para que el club aragonés pueda inscribir en las próximas horas a Tomás Alarcón. Presumiblemente, el chileno portará el número 16 que deja libre Lasure, a quien se le ha optado por abonar una indemnización para que obtenga esa carta de libertad. Ahora, el futuro del lateral izquierdo zaragozano se encamina a la Primera RFEF, salvo que encuentre un acomodo en Segunda División que ahora se intuye complicado.

El Zaragoza ya trató de llegar a un acuerdo com Lasure en los últimos días del mercado de verano, pero no fue viable, y el jugador decidió continuar en la plantilla pese a saber que sus oportunidades serían limitadas. Ahora, con apenas seis meses de contrato por delante ese pacto ha sido más sencillo, y Lasure pone punto final a su etapa en el Real Zaragoza, donde ha jugado 63 partidos y donde se formó como futbolista. Su trayectoria en el club de su vida estuvo marcada, sobre todo, por su gran segunda vuelta en la temporada 2017-2018, rendimiento que le valió una oferta del Éibar de Primera División que el Zaragoza no aceptó. Tras aquello, su presencia en el equipo se fue diluyendo, hasta enlazar dos cesiones, una en el Tenerife en 2020 y otra en Leganés un curso después.

Fue allí donde le llegó una de las experiencias más duras de su vida, cuando se le diagnóstico un tumor testicular del que se recuperó en los meses siguientes. El Zaragoza le prolongó su contrato, que vencía el junio pasado, en enero. Finalmente, el futbolista volvió a pisar el césped en mayo, en el tramo final de temporada. Aunque con Nieto y Fuentes -primero Chavarría- en el lateral izquierdo en la planificación de la plantilla, su continuidad en el equipo era complicada. En la primera vuelta, solo ha jugado 19 minutos.

En el anuncio de su adiós, el Real Zaragoza apunta: “Desde el club le agradecemos su zaragocismo, valores e implicación que siempre tuvo desde su llegada a la Ciudad Deportiva y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos”