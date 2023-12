Velázquez: "Hay un puntito de incertidumbre por el cambio de entrenador del Amorebieta"

Cuarto partido en ciernes para Julio Velázquez como entrenador del Real Zaragoza. Perdió el primero por 1-0 en Albacete el día de su debut tras el despido de Fran Escribá. Ganó 1-0 al líder Leganés. Y empató el último, 1-1, en el campo del Espanyol de Barcelona.

El técnico castellano afronta ahora una nueva cita fuera de casa, la segunda consecutiva por mandato del calendario, en el campo del Amorebieta, que no es el suyo (Urritxe, que no reúne condiciones para el fútbol profesional), sino el prestado de la Ciudad Deportiva de Lezama, propiedad del Athletic de Bilbao. Después de haber consumado una unidad de cada uno de los marcadores posibles, este choque con los vascos marcará tendencia a su primer mes como zaragocista, de aquí saldrá con la punta de la flecha indicando hacia un lugar concreto, ahora todavía indefinido.

"El resultado bueno de Barcelona refuerza. La semana ha sido formidable en el equipo, de buena actitud. En frío, le hemos dado valor al punto conseguido ante el Espanyol", empezó diciendo Velázquez para enmarcar el ambiente que se respira en el Real Zaragoza.

Y, enseguida, se refirió al hecho de que el Amorebieta, penúltimo en la tabla clasificatoria y procedente en verano de la categoría inferior (ascendido de Primera RFEF), haya cambiado de entrenador esta semana, destituyendo a Haritz Mujica y nombrando como sustituto a Jandro Castro, que llega del Villarreal C, de Tercera RFEF. "Hay un puntito de incertidumbre por el hecho de que ellos han cambiado de técnico, estamos intentando identificar sus hábitos, sus conductas. Hay que ver cuáles pueden ser las nuevas intenciones del equipo con el nuevo entrenador. Hemos analizado a este nuevo técnico, con sus anteriores equipos", subrayó.

Le preocupa a Velázquez el Amorebieta de Jandro. "No nos tiene que repercutir que el rival esté en los puestos altos o en los bajos de la clasificación. Que el Amorebieta esté donde está (en el puesto 21º) nos tiene que llevar a fomentar los niveles de concentración y activación, a estar mucho más alerta. Es, entre comillas, un partido trampa", avisó con contundencia.

Y añadió: "Tenemos que saber respetar la categoría, al rival y actuar con humildad. Si no cuidamos estos detalles a la enésima potencia, nos puede ganar cualquiera. Hay que darle al partido la importancia que tiene", insistió.

Tiene, pues, mucho de psicológico la preparación de partido del Real Zaragoza ante el modesto pero rocoso Amorebieta por parte del cuerpo técnico que dirige Julio Velázquez, que sigue pendiente de la mejoría de un equipo que recogió cadavérico. "Los resultados no llegan por ciencia infusa. Todo se logra por un proceso, por una coherencia. Hay que hacer todo con sentido común y con trabajo y calidad. Es verdad que ganar ayuda a todo, a comprar el mensaje y el discurso, a que el día a día sea más grato. Pero debemos ser maduros en lo competitivo. El equipo creo que está madurando positivamente, estoy feliz. Pero la competición nos va a demandar más soluciones", admitió.

Velázquez está preparado para los baches, inconvenientes y averías que puedan surgir, súbitamente y en cualquier curva, a este Real Zaragoza aún en proceso de reparación. "La liga nos va a exigir proceder de diferentes maneras ante la adversidad. Y ahí tenemos que estar capacitados para poder ir dando respuestas. Estamos en línea ascendente, pero no vamos a ganar siempre, eso está claro. Yo me centro en el presente, no en el medio o largo plazo. Hay que seguir sumando y, si es posible de tres en tres, mejor", apostilló.