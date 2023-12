¿Cómo valora Velázquez jugar un partido de liga en un escenario que no es un estadio al uso?

El Real Zaragoza jugará este domingo como visitante contra el Amorebieta, equipo vizcaíno de esa localidad de 19.000 habitantes, que por segunda vez en su historia juega como local en Segunda División en el campo central de la Ciudad Deportiva del Athletic Club de Bilbao, en Lezama.

No es un estadio al uso. Es un campo de Ciudad Deportiva. De instalaciones de cantera, de lugar de entrenamientos de un equipo profesional que, obviamente, tiene al margen su gran estadio. El Amorebieta, que debutó en el ámbito profesional hace dos campañas, no puede utilizar su campo, Urritxe, pues La Liga no le otorga permiso al carecer de varios aspectos normativos de los que exige el ente que tutela el macronegocio del balompié español. Ya le pasó hace un bienio y, tras su breve paso por la división inferior tras descender en junio de 2022, le ha vuelto a ocurrir de nuevo.

Lo que no tuvo lugar cuando el filial del Athletic de Bilbao, el Bilbao Athletic, subió a Segunda División y disputó una liga (la 15-16) en el fútbol profesional, el hecho de ver partidos de élite en su categoría de plata en Lezama (los cachorros rojiblancos utilizaron el flamante nuevo San Mamés), sí lo está abanderando en este tiempo reciente el Amorebieta.

Y, claro está, para equipos como el Real Zaragoza, el cambio de escenario es de hondura. Pasar de jugar de La Romareda, repleta con 30.000 espectadores, a acometer la disputa de 3 puntos de alto valor a un terreno de juego de esta otra condición es un cambio brutal, radical. El último día, sin ir más lejos, el cuadro zaragozano jugó en Cornellá-El Prat, un moderno estadio de Barcelona con aroma de Primera División, magestuoso. Algo que queda en las antípodas del campo de Lezama, como igual sucede si se compara con El Molinón, el Martínez Valero, el Carlos Tartiere, el Heliodoro Rodríguez, el José Zorrilla, El Plantío...

No se trata, en ningún caso, de desmerecer las excelentes instalaciones del Athletic en Lezama. Al contrario. Están tan bien adecuadas, modernizadas y cuidadas que dan de sí, incluso, para que La Liga las dé como aptas para que ahí se juegue fútbol profesional. Pero, naturalmente, no se trata de un estadio. Ahí solo caben 3.500 espectadores y no habrá ni la mitad de ese aforo. En un fondo no existe tribuna. Las tres que hay, son muy bajas. Es una rareza. Una anomalía. Un factor que distorsiona, visual y psicológicamente, el modo de afrontar un partido por parte de los jugadores profesionales.

Julio Velázquez, el entrenador zaragocista, trató en la previa al partido ante el Amorebieta de restar importancia al hecho, seguramente porque él nació para el profesionalismo en el Villarreal B en la liga 11-12... precisamente jugando como local en la Ciudad Deportiva de Miralcamp de Villarreal (Castellón), un feudo incluso más modesto que el de Lezama. Aun así, el técnico admitió que es un asunto que se ha tratado en el vestuario blanquillo durante los últimos cinco días.

"Ha sido parte del mensaje de la semana. Hemos de tener claro dónde vamos a competir, porque los puntos valen lo mismo, juguemos donde juguemos. Y nos tenemos que adaptar", asumió Velázquez.

El entrenador añadió más detalles a este matiz relevante. "Debemos darle normalidad al asunto. Yo he tenido la oportunidad, cuando entrené en Segunda División al filial del Villarreal, de jugar en el Mini Estadi (Ciudad Deportiva de Miralcamp). Y los rivales venían con la misma exigencia. Tampoco debe ser algo que marque la diferencia, pero... somo humanos y sabemos que muchas veces las emociones y lo que rodea a un partido influyen, suman o restan", expuso.

Por último, Velázquez lanzó de manera pública un mensaje a sus pupilos en relación a este apartado del atípico lugar donde el domingo habrá 3 puntos en juego similares a los de cualquier otro estadio de Segunda. "Tenemos que obrar con responsabilidad, con profesionalidad. No ganaremos o perderemos por esto, por el campo. Si tenemos claro el contexto en el que vamos a jugar, sabiendo lo que somos y lo que es el rival, vamos a estar en condiciones de lograr la victoria", concluyó.