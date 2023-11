Rebollo: "El equipo está entero"

Dani Rebollo, actual portero titular del Real Zaragoza, fue este miércoles el protagonista de la conferencia de prensa semanal, y resaltó, como mensaje principal, que el equipo, lejos de estar desmotivado y nervioso por la crisis de resultados, está bien armado en la faceta emocional. “El equipo está entero. Anímicamente está bien, es cuestión de conseguir esa victoria para limpiar todo”, aseguró el guardameta, ascendido al puesto tras la lesión de Cristian y el bajo rendimiento de Poussin. “Cuando cambie la racha, tiraremos para arriba”, indicó. El futbolista onubense realizó un análisis de la situación: “En las primera jornadas quizá no merecíamos el 15 de 15 puntos, pero el fútbol va mucho por rachas. Ahora hemos hecho muy buenos partido, pero la fortuna no nos ha favorecido y, cuando llegue y la cambiemos, tiraremos para arriba. Son rachas, hay veces que las cosas van de cara y otras no”, dijo.

Rebollo espera que el cambio de entrenador surta efecto este próximo fin de semana contra el Leganés. “Ha sido una semana más de entrenamiento y creo se verá un partido deferente”, apuntó. El portero del Real Zaragoza reconoció que Velázquez ha traído un modelo de trabajo distinto y también otra manera de gestionar el grupo. "Julio es mucho más intenso, muy positivo y tiene otra manera de transmitir. Hay que coger lo mejor de cada uno y llevarlo al terreno individual y colectivo", destacó entre las diferencias.

También tuvo Rebollo palabras de apoyo y compañerismo con Gaetan Poussin. “Tengo buena relación con él. Es un tío de los pies a la cabeza, me ayuda bastante. Su situación es recuperable porque el fútbol es un juego de acierto y errores. Lo que pasa que en la portería se notan más porque cuestan puntos. Cuando falla un delantero no se le da tanta importancia. Yo le he dicho que se centre en entrenar que es lo que al final te da oportunidad de mejorar y te prepara para cuando se tiene la opción de jugar", apostilló Rebollo.