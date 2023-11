Atzeneta-Real Zaragoza: una Copa a destiempo

El estreno en la Copa del Rey, ante el Atzeneta, llega con retraso y en el momento más incómodo para el Real Zaragoza. Lo ideal hubiese sido poder centrar la semana de trabajo en el derbi aragonés, pero las circunstancias del calendario lo han impedido. Un partido que estaba programado el 1 de noviembre se acabará disputando hoy (20.00), alterando la planificación de un Fran Escribá que se juega mucho en pocos días.

La derrota en Elche lo deja en una posición comprometida. Aunque mantiene la confianza de la cúpula del club, como así se lo han hecho saber Sanllehí y Cordero en la concentración por tierras alicantinas, los resultados mandan. Y si no llegan pronto, la situación se hará insostenible.

El verdadero examen será ante el Huesca, en La Romareda, pero antes toca dar la cara en este ensayo copero. En una noche en la que el Real Zaragoza no debería sufrir para doblegar a un rival de Tercera RFEF, obligado a jugar en Onteniente (estadio El Clariano) porque el suyo propio (El Regit) no reúne las condiciones mínimas para que exige la competición.

Del pasado sábado hasta aquí, el Zaragoza habrá pisado tres campos ajenos. El del Martínez Valero, el del campo de Fontcalent que le fue cedido por el Hércules y el de El Clariano, con capacidad para 5.000 espectadores y una superficie (césped artificial) que siempre supone un ‘hándicap’ para equipos que no acostumbrar a jugar en ella.

No es excusa. Lo lógico es que el Zaragoza gane con holgura. No estarán Francés -convocado con la sub-21-, ni Rebollo -tiene ficha del filial y no es sub-23-, y Escribá dará descanso a titulares fijos como Jair, Lecoeuche, Grau, Maikel Mesa, Valera o Azón.

Así, Poussin será el encargado de formar en la portería, con Calavia de suplente, y otros futbolistas como Luna, Mouriño, Lluís López, Bermejo, Sergi Enrich o Mollejo, sancionado en liga, también tienen todas las opciones de entrar en un once inicial competitivo.

“Habrá rotaciones, pero sin pensar en que hace tres días que jugamos ni en que dentro de tres días tenemos otro partido. Los jugadores tienen que estar preparados para ello. Sería un problema si ocurriera cada semana, pero no es el caso. Tener una jornada intersemanal no es excusa. Sacaremos una alineación en la que, seguro, repetirá gente que jugó en Elche. Y, posiblemente, algunos de los de mañana, también saldrán el sábado”, adelantó Escribá.

Enfrente, el Atzeneta Uniò Esportiva, conjunto que se quedó a un paso del ascenso a Segunda RFEF en las últimas temporadas y que ahora mismo ocupa la tercera posición del grupo 6 de su categoría. El mayor éxito del club valenciano fue el ascenso a la antigua Segunda División B, en la campaña 19-20 y con el exinternacional David Albelda como entrenador.

Esta noche, ya con Bernabé Ballester en el banquillo, su alineación puede estar integrada por: Ferri, Ballestero, Nacho Porcar, Héctor Camps, Javi García, Uclés, Salva Martí, Carrasco, Gomis, Brandon Yarce e Iván García.