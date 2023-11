Escribá: "Sanllehí y Cordero están tranquilos, confían en que cambiemos la situación"

Fran Escribá pide a la afición la misma “tranquilidad” con la que -dice- el club está afrontando internamente la crisis que atraviesa el Real Zaragoza. En la previa del enfrentamiento de Copa frente al Atzeneta, desde la improvisada concentración en tierras alicantinas antes de poner rumbo a Onteniente, el técnico se ha mostrado “comprensivo” con el enfado del zaragocismo y ha reclamado “unidad” para afrontar la semana más importante desde su llegada.

“Respeto todo lo que hagan nuestros seguidores. Entiendo que, los mismos que estaban encantados cuando íbamos primeros y decían que éramos muy buenos, ahora piensen que somos un desastre”, ha señalado Escribá, recordando que las temporadas de Segunda División son “largas” y todavía no hay “nada” perdido.

Lo defiende él, y lo respaldan el director general, Raúl Sanllehí, y el responsable del área deportiva, Juan Carlos Cordero. Las personas que, según ha reivindicado, “creen en el proyecto” y están “convencidas” de que, cuando lleguen los momentos decisivos, el Real Zaragoza estará arriba.

“Entiendo que por el camino haya incrédulos. Es hasta justificable y entendible, pero estoy seguro de que, si le damos la vuelta a esta situación, la gente no nos fallará. Es una semana muy importante, empezando por mañana -por este martes- y acabando en el sábado”, ha añadido el preparador zaragocista, antes de otorgarle importancia a la Copa a pesar del momento en que llega.

“Lo dije antes de la suspensión y lo digo ahora: nos tomamos muy en serio esta competición. Hemos hecho lo mismo que en la previa de cualquier partido de liga y tenemos la obligación de ganar”, ha adelantado Escribá, convencido de que, si contra el Atzeneta se gana jugando bien, esas sensaciones se propagarán hacia el derbi aragonés ante la SD Huesca.

Para ello, el entrenador valenciano ha remarcado la necesidad de no cometer errores como los que el año pasado costaron la eliminación frente al Diocesano. “Nos vemos dominando el partido, pero es fundamental no equivocarnos y tener paciencia. No solo es ganar. Deberíamos hacerlo con un buen resultado para ganar confianza”, ha advertido Escribá desde el campo de fútbol de Fontcalent, donde el Real Zaragoza desarrolla un mini ‘stage’ que considera muy positivo para el grupo.

“En el momento en el que estamos, con malos resultados, nos está sirviendo para estar juntos. Aunque haya sido provocado por el aplazamiento del partido de Copa, lo aprovechas para estar en contacto con los chicos. El ambiente es muy bueno y nos ha venido bien para compartir las dudas que podamos tener o aclarar cosas a mejorar”, ha completado Escribá, en una instalación que, al igual que en la mañana del domingo, ha sido visitada por los referidos Sanllehí y Cordero.

Ambos siguen de cerca la actualidad del equipo y hablan a diario con Escribá para trasladarle su visión de la situación. Un análisis que, según ha indicado el míster valenciano, es sosegado y realista. “Están muy tranquilos. La valoración que hacen es que estamos en una posición que no queríamos, con malos resultados en las últimas semanas, pero que no ha llegado porque el equipo esté roto. Piensan que, el mismo cuerpo técnico que al principio sumó 15 puntos, ahora está fallando. Y confían en que cambiemos la situación”, ha finalizado Escribá.